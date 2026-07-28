تنوع فرهنگی، زیربنای هویت ملی و مزیت راهبردی توسعه گردشگری ایران است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی امروز ۶ مردادماه ۱۴۰۵ در نشست فعالان فرهنگی، اجتماعی و رسانهای ایل قشقایی که در شیراز برگزار شد، با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی این ایل در تمدن ایران گفت: هویت ملی ایران حاصل همافزایی فرهنگهای متنوعی است که طی قرنها در کنار یکدیگر زیستهاند و ایل قشقایی یکی از شاخصترین جلوههای این میراث ارزشمند به شمار میرود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس با بیان اینکه هویت هر قوم بر پایه مؤلفههایی همچون زبان، ریشههای تاریخی، آداب و رسوم، خاطرات جمعی و باورهای مشترک شکل میگیرد، افزود: قشقاییها تمامی این عناصر را در بالاترین سطح دارا هستند و همین ویژگیها سبب شده است این ایل جایگاهی ممتاز در فرهنگ و تاریخ ایران داشته باشد.
مریدی با انتقاد از رویکردهای مبتنی بر همسانسازی فرهنگی تصریح کرد: تجربه تاریخی نشان داده است هیچ جامعهای با حذف تنوع فرهنگی به توسعه پایدار دست نیافته است و زیبایی ایران در همین رنگارنگی فرهنگی، تنوع زبانی و سبکهای متفاوت زندگی اقوام آن نهفته است و این سرمایه باید حفظ و تقویت شود.
او با تأکید بر اینکه همه زبانهای ایرانی بخشی از میراث فرهنگی کشور هستند، گفت: زبان تنها ابزار ارتباط نیست؛ بلکه حامل تاریخ، حافظه جمعی و هویت یک ملت است. حفظ و ترویج زبانهای محلی از جمله ترکی قشقایی، لری، بلوچی و دیگر زبانهای بومی، به معنای پاسداشت میراث ناملموس ایران است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس با اشاره به نقش ایل قشقایی در تاریخ معاصر ایران افزود: این ایل همواره در کنار سایر اقوام ایرانی در دفاع از سرزمین، حفظ تمامیت ارضی و پاسداری از فرهنگ ملی نقشآفرین بوده و این پیشینه تاریخی، سرمایهای گرانبها برای تقویت وحدت ملی است؛ وحدتی که بر پایه احترام به تفاوتهای فرهنگی شکل گرفته است.
مریدی در ادامه، ثبت و مستندسازی میراث ناملموس ایل قشقایی را از اولویتهای این ادارهکل دانست و بیان کرد: تمامی پروندههای مرتبط با آیینها، مهارتهای سنتی، دانش بومی و میراث فرهنگی ناملموس ایل قشقایی با جدیت پیگیری خواهد شد و این ادارهکل آمادگی دارد با همکاری پژوهشگران و نخبگان این حوزه، فرآیند ثبت این آثار را تسریع کند.
او همچنین در پاسخ به مطالبات مطرحشده از سوی فعالان حوزه صنایعدستی، از موافقت با ایجاد خانه خلاق قشقایی خبر داد و گفت: این مجموعه میتواند به مرکزی برای معرفی هنرها، آموزش، نوآوری و توسعه اقتصاد فرهنگ ایل قشقایی تبدیل شود و ادارهکل میراث فرهنگی فارس از شکلگیری آن حمایت خواهد کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس از اختصاص فضای دائمی برای عرضه صنایعدستی قشقایی در بازار هنر شیراز نیز خبر داد و افزود: صنایعدستی قشقایی تنها یک محصول هنری نیست، بلکه روایتگر تاریخ، هویت و شیوه زندگی مردمانی است که قرنها فرهنگ ایرانی را غنا بخشیدهاند. ایجاد بازار دائمی عرضه این آثار، گامی مؤثر در حمایت از هنرمندان و توسعه اقتصاد صنایعدستی خواهد بود.
مریدی با استقبال از پیشنهاد ایجاد «مهر اصالت قشقایی» اظهار کرد: در کنار نظام ملی اعطای مهر اصالت، میتوان با طراحی یک نشان تخصصی برای تولیدات اصیل قشقایی، زمینه حفظ اصالت دستبافتهها، جلوگیری از کپیبرداری و تقویت هویت برند قشقایی را فراهم کرد.
او گردشگری عشایری را یکی از مزیتهای رقابتی استان فارس در عرصه گردشگری دانست و گفت: امروز گردشگران بیش از گذشته به دنبال تجربههای اصیل، مشارکت در سبک زندگی جوامع محلی و آشنایی با فرهنگهای بومی هستند و زندگی عشایری، کوچ، موسیقی، خوراک، پوشاک، اسب، صنایعدستی و آیینهای ایل قشقایی ظرفیت کمنظیری برای توسعه گردشگری تجربهمحور ایجاد کرده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس از طراحی پلتفرم جامع «گردشگری فارس» به عنوان یکی از پروژههای راهبردی این ادارهکل یاد کرد و افزود: در این سامانه، کریدورهای گردشگری استان، مسیرهای کوچ عشایر، جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی و ظرفیتهای گردشگری بهصورت هوشمند معرفی خواهد شد تا گردشگران بتوانند تجربهای جامع از میراث فرهنگی فارس به دست آورند.
مریدی در پایان با تأکید بر پیوند فرهنگ و اقتصاد خاطرنشان کرد: امروز حفاظت از میراث فرهنگی بدون ایجاد ارزش افزوده اقتصادی امکانپذیر نیست. اگر نتوانیم از ظرفیت فناوریهای نوین، اقتصاد خلاق، فضای مجازی و هوش مصنوعی برای معرفی فرهنگ اقوام و توسعه گردشگری بهره بگیریم، بخش مهمی از این میراث در معرض فراموشی قرار خواهد گرفت. راهبرد ما در استان فارس، صیانت از هویت فرهنگی در کنار تبدیل آن به موتور محرک توسعه پایدار، اشتغال و رونق اقتصادی است.
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