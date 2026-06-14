به گزارش خبرنگار میراث آریا، عبدالمهدی قاسمی با تأکید بر تغییر رویکرد در پرداخت وام‌ها گفت: اصلی‌ترین و مهم‌ترین ملاک برای جذب تسهیلات (موضوع بند ۲-۷ تبصره ۱۵)، ایجاد شغل جدید و کاهش نرخ بیکاری در کشور است بر همین اساس، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس توانست با ایجاد ۱۳۷۹ فرصت شغلی جدید، عملکردی درخشان از خود به جا بگذارد و مقام دوم کشوری را در این شاخص حیاتی کسب و کار کسب کند. شایان ذکر است که فاصله این اداره کل با رتبه اول کشور (با ۱۳۸۹ شغل) بسیار اندک بوده است.

معاون سرمایه‌گذاری استان فارس در خصوص حوزه‌های هدف این اشتغال‌زایی افزود: بیشترین زمینه جذب تسهیلات حمایتی در بخش صنایع‌دستی بوده است، به طوری که بیش از ۷۰ درصد ایجاد اشتغال و حفظ اشتغال موجود در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی و حدود ۳۰ درصد در حوزه مشاغل گردشگری بوده است. همچنین در راستای حمایت از خوداشتغالی و کسب و کارهای خرد و کوچک، سهم مشاغل خویش‌فرمایی در جذب تسهیلات نسبت به طرح های کارفرمایی بیشتر بوده است.

او با اشاره به توزیع عادلانه این فرصت‌ها گفت: در سال ۱۴۰۴، آمارها نشان می‌دهد که بانوان از این فرصت استقبال بی‌نظیری داشته‌اند؛ به طوری که میزان تسهیلات پرداخت شده به بانوان، بیش از دو برابر مردان بوده است که این خود نشان‌دهنده ظرفیت بالای این قشر در توسعه اشتغال استان است.

قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: کسب مقام دوم کشوری در ایجاد اشتغال، گواهی بر هدفمندی جذب تسهیلات در میراث‌فرهنگی فارس است و این مسیر با قدرت برای حمایت از فعالان این عرصه ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/