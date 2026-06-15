به گزارش خبرنگار میراث آریا، هاشم شایق گفت: با الهام از آموزه‌های لسان‌الغیب و این مصرع حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی، برندچشمه حکمت را به عنوان چتر حمایتی تمام فعالیتهای ادبی، فرهنگی، هنری و تخصصی مجموعه تعریف کرده‌ایم. هدف اصلی ما ایجاد یک پیوند نظام‌مند تا روز ملی بزرگداشت حافظ (۲۰ مهرماه) است؛ مسیری که آن را چشمه حکمت نامیده‌ایم و قرار است در بیستم هر ماه، با حضور اساتید تراز اول و صاحب‌نام، ذهن جامعه دانشگاهی و پژوهشگران را معطوف به لایه‌های عمیق معرفتی حافظ سازیم.

مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی حافظیه با تأکید بر ماهیت غیرنمایشی این نشست‌ها افزود: رویکرد ما در «چشمه حکمت» برگزاری شو یا برنامه‌های عمومی صرف نیست، بلکه تمرکز بر نشست‌های تخصصی با حضور اندیشه ورزان، نخبگان و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی و حافظ‌پژوهان است. در هر نشست، دو سخنرانی علمی ۲۰ تا ۳۰ دقیقه‌ای توسط اعضای برجسته آکادمیک ارائه می‌شود که با بخش‌های هنری کوتاهی نظیر موسیقی سنتی و غزل‌خوانی همراه خواهد بود تا پویایی فضا حفظ شود.

شایق در خصوص مدل اجرایی این رویداد خاطرنشان کرد: این برنامه ها اقلب با مساعدت حامیان و متولیان فرهنگی دغدغه‌مند برگزار می‌شود. اگرچه در حال حاضر این رویداد در سطح استان و درون‌مجموعه‌ای اجرا می‌شود، اما افق ما ملی کردن این جریان فکری است تا حافظیه به کانون دائمی جوشش حکمت در کشور تبدیل شود.

مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی حافظیه افزود: نخستین حلقه از این زنجیره طلایی، روز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۳۰ در محل حافظیه، با سخنرانی استاد منصور پایمرد و حسین علیان برگزار خواهد شد.

او در پایان از تمامی متخصصان دعوت کرد تا در این مسیر علمی و معرفتی همراه مجموعه حافظیه باشند.

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