۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۲۲

مدیرمجموعه فرهنگی‌تاریخی حافظیه اعلام کرد:

حافظیه با رویداد چشمه حکمت به پیشواز بیستم‌های طلایی می‌رود

حافظیه با رویداد چشمه حکمت به پیشواز بیستم‌های طلایی می‌رود

مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی حافظیه، از آغاز سلسله رویدادهای تخصصی چشمه حکمت، این جریان را گامی نوین در پیوند اندیشه‌های نخبگان با فضای معنوی حافظیه دانست.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، هاشم شایق گفت: با الهام از آموزه‌های لسان‌الغیب و این مصرع حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی، برندچشمه حکمت را به عنوان چتر حمایتی تمام فعالیتهای ادبی، فرهنگی، هنری و تخصصی مجموعه تعریف کرده‌ایم. هدف اصلی ما ایجاد یک پیوند نظام‌مند تا روز ملی بزرگداشت حافظ (۲۰ مهرماه) است؛ مسیری که آن را چشمه حکمت نامیده‌ایم و قرار است در بیستم هر ماه، با حضور اساتید تراز اول و صاحب‌نام، ذهن جامعه دانشگاهی و پژوهشگران را معطوف به لایه‌های عمیق معرفتی حافظ سازیم.

مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی حافظیه با تأکید بر ماهیت غیرنمایشی این نشست‌ها افزود: رویکرد ما در «چشمه حکمت» برگزاری شو یا برنامه‌های عمومی صرف نیست، بلکه تمرکز بر نشست‌های تخصصی با حضور اندیشه ورزان، نخبگان و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی و حافظ‌پژوهان است. در هر نشست، دو سخنرانی علمی ۲۰ تا ۳۰ دقیقه‌ای توسط اعضای برجسته آکادمیک ارائه می‌شود که با بخش‌های هنری کوتاهی نظیر موسیقی سنتی و غزل‌خوانی همراه خواهد بود تا پویایی فضا حفظ شود.

شایق در خصوص مدل اجرایی این رویداد خاطرنشان کرد: این برنامه ها اقلب با مساعدت حامیان و متولیان فرهنگی دغدغه‌مند برگزار می‌شود. اگرچه در حال حاضر این رویداد در سطح استان و درون‌مجموعه‌ای اجرا می‌شود، اما افق ما ملی کردن این جریان فکری است تا حافظیه به کانون دائمی جوشش حکمت در کشور تبدیل شود.

مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی حافظیه افزود: نخستین حلقه از این زنجیره طلایی، روز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۳۰ در محل حافظیه، با سخنرانی استاد منصور پایمرد و حسین علیان برگزار خواهد شد.

او در پایان از تمامی متخصصان دعوت کرد تا در این مسیر علمی و معرفتی همراه مجموعه حافظیه باشند.

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کد خبر 1405032502189
بهپور کریمیان
دبیر مرضیه امیری

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