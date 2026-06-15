به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی قاسمی ضمن تأکید بر این باور که سرمایهگذاری در حوزه گردشگری یکی از مطمئنترین و پربازدهترین عرصههای اقتصادی در استان فارس است، گفت: این استان با داشتن قلب تمدن ایرانزمین یعنی تخت جمشید، آرامگاه شاعران بزرگی چون حافظ و سعدی، بناهای تاریخی کمنظیر، ژئوسایتهای منحصربهفرد، دریاچههای فصلی، چشمهسارها، تنگههای بکر و نیز ظرفیتهای بالای گردشگری مذهبی و طبیعتگردی، همواره به عنوان قطب گردشگری کشور مطرح بوده است.
معاون سرمایهگذاری استان فارس تأکید کرد: زیرساختهای گردشگری استان شامل راههای دسترسی، پارکینگ، محوطهسازی، توسعه فضای سبز، مرمت بناهای تاریخی و ایجاد موزهها و اقامتگاههای سنتی، نیازمند تقویت سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی و عمومی است.
قاسمی ادامه داد: با استناد به برنامه هفتم توسعه، ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی و سایر آییننامههای مرتبط با مشارکت عمومی و خصوصی، این ادارهکل آمادگی کامل دارد تا در تابستان سال جاری پروژههای متعدد را در قالب مشارکت به سرمایهگذاران واجد شرایط واگذار کند.
او بیان کرد: در بخش مناطق نمونه گردشگری، طرحهای بزرگی آماده واگذاری است که از آن جمله میتوان به منطقه مهارلو در شهرستانهای شیراز و سروستان برای ایجاد زیرساختهای گردشگری و توسعه ساحل دریاچه با حداقل سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیارد تومان اشاره کرد. همچنین منطقه بهشت گمشده در مرودشت برای ساماندهی و تکمیل زیرساختها با ۴۰۰ میلیارد تومان، تنگ براق در اقلید برای ساماندهی محدوده و راههای دسترسی با ۴۰۰ میلیارد تومان و محوطه تخت جمشید در مرودشت برای توسعه پارکینگ و ساماندهی محور ورودی با ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در این فهرست قرار دارند.
معاون سرمایه گذاری استان فارس افزود: سد درودزن در مرودشت نیز با ظرفیت ۷۰۰ میلیارد تومان برای توسعه فضای سبز و محوطهسازی، غار سنگشکنان جهرم با ۹۰ میلیارد تومان برای مقاومسازی و ایجاد زیرساخت، دریاچه هیرم در اوز با ۵۰۰ میلیارد تومان، جنگل بناب در ارسنجان با ۳۰۰ میلیارد تومان، چشمه تزنگ در سروستان با ۳۰۰ میلیارد تومان و طرحهای سعادتشهر در پاسارگاد با حداقل سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیارد تومان، از دیگر فرصتهای اعلام شده در این بخش هستند.
قاسمی همچنین در حوزه مرمت و احیای بناهای تاریخی و موزهها بیان کرد: خانههای تاریخی اثنیعشر و جوانمردی در شیراز به ترتیب با ۱۳۰ و ۱۲۰ میلیارد تومان برای مرمت و بهرهبرداری عرضه شدهاند. همچنین محوطه پایین قلعهدختر فیروزآباد با ۱۳۰ میلیارد تومان، محوطه قصر یعقوب خرمبید با ۱۵۰ میلیارد تومان، بازارچه و نمایشگاه صنایعدستی شیراز با ۱۲۰ میلیارد تومان و موزه پاسارگاد با ۱۷۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری آماده مشارکت هستند. موزههای شهرستانهای آباده، بوانات و مجموعه آبرکنی شیراز نیز به ترتیب با ۱۲۰، ۱۲۰ و ۳۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در لیست واگذاری قرار گرفتهاند. علاوه بر این، قدمگاه جهرم با ۷۰ میلیارد تومان، باغ نشاط لار با ۲۰۰ میلیارد تومان و محوطه جاماسب حکیم در خفر با ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری، برای مرمت، محوطهسازی و ایجاد زیرساختهای رفاهی به سرمایهگذاران پیشنهاد شدهاند.
او تأکید کرد: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با استقبال از هرگونه سرمایهگذاری داخلی و خارجی، آمادگی کامل دارد تا در چارچوب قوانین یاد شده نسبت به عقد قرارداد، ارائه تسهیلات اداری، صدور مجوزها و هماهنگی با دستگاههای اجرایی برای تسریع در اجرای این پروژهها اقدام کند.
او از سرمایهگذاران دعوت کرد با اطمینان کامل وارد این عرصه شوند، چرا که گردشگری فارس مسیری مطمئن با بازدهی فرهنگی و اقتصادی پایدار است.
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