میراث آریا، شهر یاسوج به عنوان پایتخت طبیعت ایران، همواره مقصدی بی‌بدیل برای فرار از گرمای طاقت‌فرسای مناطق جنوبی کشور بوده است.

از ابتدای جاده منتهی به آبشار خروشان یاسوج تا انتهای این مسیر رویایی، دو سمت جاده در احاطه باغ‌های توریستی و تفریحی با امکانات بسیار ویژه قرار گرفته است که در تمام ساعات شبانه‌روز در دسترس عموم مسافران و گردشگران قرار دارد.

هوای مطبوع و نسیم خنک برخاسته از دل این آبشار، سالانه صدها هزار گردشگر را به این پهنه سرسبز می‌کشاند، اما میزبانی از این حجم عظیم مسافر، نیازمند زیرساخت‌های کلان و امنیت همه‌جانبه است.

در همین راستا و به منظور بررسی میدانی چالش‌ها، هیئتی عالی‌رتبه متشکل از معاونت عمرانی استانداری، مدیریت شهری و شهرداری یاسوج، مدیران کل میراث فرهنگی و ستاد مدیریت بحران، نمایندگان آب منطقه‌ای و با نظارت مستقیم دادستان مرکز استان، عازم این منطقه استراتژیک شدند.

هدف اصلی این بازدید مشترک، ایجاد یک نقشه راه جامع برای ارتقای امنیت، رفع مخاطرات زیرساختی و تبدیل آبشار یاسوج به یک قطب گردشگری استاندارد و بین‌المللی در جنوب کشور بود.

سید مجتبی امیرحسینی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد، با تشریح راهبردهای کلان این سازمان در حوزه توسعه پایدار اظهار داشت: امنیت، سلامت و آسایش کامل گردشگران، خط قرمز غیرقابل چشم‌پوشی ما در این اداره‌کل است و هیچ‌گونه مسامحه‌ای در این خصوص پذیرفته نیست.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر پارادایم به سمت گردشگری مسئولانه افزود: امروز به اتفاق دستگاه‌های اجرایی مرتبط و مدیریت بحران استان، بازدید تخصصی و دقیقی از آبشار یاسوج داشتیم تا با یک کار جهادی و شبانه‌روزی، هرگونه تهدیدی برای مسافران عزیز را برطرف نماییم و با ثبت خاطراتی ایمن و دلپذیر، زمینه را برای رونق روزافزون اقتصاد گردشگری در سال‌های آتی فراهم سازیم.

در بخش دیگری از این پایش میدانی، منوچهر محمدی، مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد، با ارائه گزارشی فنی از وضعیت توپوگرافی و اقلیمی منطقه، نسبت به پیامدهای جبران‌ناپذیر بی‌توجهی به اصول پدافند غیرعامل هشدار داد و تصریح کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی اخیر، خطر وقوع بارندگی‌های خارج از فصل و سیلاب‌های نقطه‌ای و ویرانگر به شدت افزایش یافته است.

این مقام مسئول با اشاره به مخاطرات زمین‌شناختی موجود نظیر احتمال رانش زمین و ریزش صخره‌های بالادست در مجاورت کمپ‌های مسافرتی، نسبت به وضعیت فعلی انتقاد کرد و بیان داشت: متأسفانه در شرایط بحرانی، با ضعف جدی در سیستم امدادرسانی مواجه هستیم که این امر نیازمند بازنگری اساسی است.

محمدی همچنین ضرورت رفع نقاط کور و تاریک مسیرها را یادآور شد و تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های متولی موظف‌اند با عمل به تکالیف قانونی خود، ضمن کاهش ریسک‌های محیطی، زیست شبانه امنی را برای حضور خانواده‌ها در این تفرجگاه فراهم آورند.

در ادامه، شهرام ارجمند، معاون عمرانی و امور زیربنایی شهرداری یاسوج، به واکاوی موانع حقوقی و اجرایی در مسیر توسعه آبشار پرداخت و خاطرنشان ساخت: یکی از بزرگترین موانع ما در اجرای طرح‌های کلان زیرساختی، وجود معارضین محلی و امتناع مالکان از عقب‌نشینی در حریم کانال‌های هدایت سیلاب است که روند ایمن‌سازی را با کندی مواجه کرده است.

وی با ارائه کارنامه عملکرد مدیریت شهری در این محور حیاتی اضافه کرد: با وجود تمامی محدودیت‌ها، شهرداری یاسوج توانسته است پروژه‌هایی نظیر احداث جاده‌های دسترسی جایگزین از پارکینگ به پارک جنگلی و مسیر منتهی به رستوران سبز، و همچنین عملیات گسترده جدول‌گذاری برای مهار و هدایت اصولی روان‌آب‌ها را با موفقیت به سرانجام برساند.

معاون عمرانی شهرداری یاسوج با طرح یک مطالبه راهبردی و منطقی، خواستار نگاه ملی به این جاذبه طبیعی شد و عنوان کرد: بر اساس آمارهای مستند، تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد مراجعین به آبشار یاسوج از شهروندان بومی هستند و این منطقه عملاً یک نقطه ثقل فرااستانی محسوب می‌شود.

ارجمند در تکمیل این استدلال متذکر شد: تأمین هزینه‌های نگهداری و توسعه این حجم از زیرساخت‌ها از توان بودجه محدود شهرداری خارج است و نیازمند تجمیع اعتبارات از محل منابع ستاد بحران، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و سایر نهادهای حاکمیتی هستیم.

در پایان این بازدید تخصصی چندساعته و با هم‌اندیشی اعضای حاضر، مصوبات قاطعی جهت اجرا ابلاغ گردید.

بر اساس این مصوبات، ساماندهی فوری مسیرهای رفت و برگشت گردشگران، اصلاح مهندسی سیستم دفع آب‌های سطحی برای جلوگیری از آب‌گرفتگی، و همچنین رفع سریع تاریکی و نقاط کور در محورهای حساس از جمله مسیر گمرک، محدوده بیمارستان امام سجاد و مسیر پارک ساحلی در دستور کار قطعی دستگاه‌ها قرار گرفت.

خروجی این نشست میدانی، تأکید بر عبور از بوروکراسی‌های دست‌وپاگیر، پرهیز از موازی‌کاری و روی آوردن به یک کار گروهی و جهادی بود تا پایتخت طبیعت ایران بتواند با بالاترین ضریب ایمنی، میزبان شایسته‌ای برای گردشگران داخلی و خارجی باشد.

گزارش از امیر امیرپور

بازدید میدانی و مشترک مقامات ارشد اجرایی و قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد، موانع توسعه گردشگری و خطرات پنهان آبشار یاسوج بازدید میدانی و مشترک مقامات ارشد اجرایی و قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد، موانع توسعه گردشگری و خطرات پنهان آبشار یاسوج بازدید میدانی و مشترک مقامات ارشد اجرایی و قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد، موانع توسعه گردشگری و خطرات پنهان آبشار یاسوج بازدید میدانی و مشترک مقامات ارشد اجرایی و قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد، موانع توسعه گردشگری و خطرات پنهان آبشار یاسوج بازدید میدانی و مشترک مقامات ارشد اجرایی و قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد، موانع توسعه گردشگری و خطرات پنهان آبشار یاسوج بازدید میدانی و مشترک مقامات ارشد اجرایی و قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد، موانع توسعه گردشگری و خطرات پنهان آبشار یاسوج بازدید میدانی و مشترک مقامات ارشد اجرایی و قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد، موانع توسعه گردشگری و خطرات پنهان آبشار یاسوج بازدید میدانی و مشترک مقامات ارشد اجرایی و قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد، موانع توسعه گردشگری و خطرات پنهان آبشار یاسوج بازدید میدانی و مشترک مقامات ارشد اجرایی و قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد، موانع توسعه گردشگری و خطرات پنهان آبشار یاسوج

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