به گزارش خبرنگار میراثآریا، نیما اقتداری روز سهشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ گفت: دورههای آموزشی سفالگری و حصیربافی در راستای توسعه و ترویج صنایعدستی منطقه و با استقبال گسترده علاقهمندان، بهویژه زنان و دختران روستایی، برگزار شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان میناب افزود: شرکتکنندگان در دوره سفالگری با مراحل ساخت و تولید آثار سفالی آشنا شدند و در دوره حصیربافی نیز آموزشهای لازم برای تولید انواع محصولات حصیری کاربردی و تزئینی را فرا گرفتند.
او با اشاره به نقش مؤثر زنان در حفظ و انتقال میراث ناملموس و هنرهای سنتی اظهار کرد: زنان روستایی همواره از مهمترین حافظان و انتقالدهندگان دانش بومی و صنایعدستی بودهاند و حضور پررنگ آنان در این دورهها نقش مهمی در پایداری این هنرها و رونق اقتصاد خانوادهها دارد.
اقتداری اظهار کرد: توسعه مهارتهای صنایعدستی در میان بانوان میتواند علاوه بر حفظ هویت فرهنگی منطقه، زمینه ایجاد مشاغل خانگی، افزایش درآمد و توانمندسازی اقتصادی خانوادههای روستایی را فراهم کند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان میناب تأکید کرد: حمایت از بانوان هنرمند و برگزاری دورههای آموزشی تخصصی از برنامههای مستمر این اداره برای توسعه صنایعدستی و بهرهگیری از ظرفیتهای ارزشمند زنان در مسیر توسعه پایدار شهرستان است.
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