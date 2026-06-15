۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۷

برگزاری دوره‌های رایگان صنایع‌دستی در شهرستان میناب/ فرصت مهارت‌آموزی در روستای حکمی فراهم شد

برگزاری دوره‌های رایگان صنایع‌دستی در شهرستان میناب/ فرصت مهارت‌آموزی در روستای حکمی فراهم شد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان میناب از برگزاری دو دوره آموزشی مهارتی صنایع‌دستی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نیما اقتداری روز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای سیاست‌های حمایتی اداره میراث‌فرهنگی برای ترویج و توسعه صنایع‌دستی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، دوره‌های آموزشی سفالگری و حصیربافی به‌صورت رایگان برای عموم علاقه‌مندان برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان میناب افزود: این دوره‌های مهارتی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، ۲۵ و ۲۶ خردادماه، در خانه  صنایع‌دستی واقع در روستای حکمی برگزار خواهد شد.

اقتداری با تأکید بر اهمیت حفظ و احیای هنرهای سنتی منطقه تصریح کرد: هدف از برگزاری این دوره‌ها، انتقال مهارت‌های بومی به نسل جدید، افزایش توانمندی‌های هنری هنرجویان و بسترسازی برای تولید و اشتغال در حوزه صنایع‌دستی است.

او در پایان خاطرنشان کرد که حضور در این دوره‌ها فرصتی مغتنم برای علاقه‌مندان به هنرهای دستی است تا زیر نظر اساتید مجرب، اصول اولیه و تکنیک‌های پیشرفته این دو رشته هنری را بیاموزند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032502184
صدیقه غلامی
دبیر محمد آوخ

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