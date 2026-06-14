هرمزگان باید با گردشگری شناخته شود/ گردشگری؛ موتور محرک تحول اقتصادی هرمزگان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، عادل شهرزاد، روز یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ در نشست تخصصی با کارشناسان گردشگری با اشاره به جایگاه راهبردی هرمزگان در اقتصاد گردشگری کشور اظهار کرد: استان هرمزگان با برخورداری از ۱۴ جزیره کوچک و بزرگ و چهار نوع ساختار گردشگری شامل گردشگری پس‌کرانه‌ای، خشکی، دریایی ـ ساحلی و گردشگری جزایر، یکی از مهم‌ترین کانون‌های بالقوه اقتصاد گردشگری در ایران محسوب می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: این ظرفیت‌ها در صورت مدیریت مبتنی بر الگوهای نوین اقتصاد گردشگری و سرمایه‌گذاری هدفمند، می‌توانند به افزایش تولید ناخالص منطقه‌ای، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه درآمدهای غیرنفتی، جذب سرمایه داخلی و خارجی و تکمیل زنجیره ارزش اقتصاد منجر شوند.

او عنوان کرد: بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های استان وارد مرحله بهره‌برداری پایدار و مبتنی بر زنجیره کامل ارزش گردشگری نشده‌اند. نبود ناوگان مسافربری کلاس کروز، یکی از موانع کلیدی این زنجیره است که مانع شکل‌گیری جریان پایدار گردشگران دریایی و توسعه اقتصاد دریا محور می‌شود.

شهرزاد بیان کرد: در میان جزایر خلیج‌فارس، تنها کیش و قشم جایگاه تثبیت‌شده‌ای در بازار گردشگری دارند و اگرچه جزیره هرمز نیز در سال‌های اخیر مطرح‌شده، بسیاری از جزایر هرمزگان هنوز سهم واقعی خود را از بازار گردشگری داخلی و بین‌المللی دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که توسعه جزایر کمتر شناخته‌شده می‌تواند موجب توزیع متوازن گردشگران، کاهش فشار بر مقاصد پرتردد، و افزایش پایداری درآمدی شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با تحلیل نقش گردشگری در ثبات‌بخشی به اقتصاد گفت: تجربه برخی از کشورها نشان می‌دهد که توسعه گردشگری، تنها یک فعالیت تفریحی نیست، بلکه سازوکاری برای ترمیم ساختارهای اقتصادی، کنترل تورم و افزایش جریان ورودی ارز محسوب می‌شود.

او صنایع‌دستی را بازوی تکمیل‌کننده اکوسیستم گردشگری دانست و افزود: بیش از ۶۲ هزار هنرمند و صنعتگر دارای مجوز در هرمزگان فعال‌اند. صنایع‌دستی نه‌تنها تجلی هویت فرهنگی است، بلکه به‌عنوان بخشی از اقتصاد خلاق، می‌تواند سهمی مؤثر در افزایش ارزش‌افزوده، گسترش کارآفرینی محلی و توسعه صادرات غیرنفتی داشته باشد.

شهرزاد همچنین تنوع اقلیمی و زیستی هرمزگان را از مزیت‌های رقابتی استان برشمرد و اظهار کرد: از کوه گنو تا پهنه آبی مکران و مسیر جاده ابریشم دریایی، همه این ویژگی‌ها می‌توانند در چارچوب برنامه‌ریزی توسعه پایدار، هرمزگان را به یک مقصد ممتاز گردشگری در سطح منطقه و حتی فرا منطقه‌ای تبدیل کنند. اما این امر نیازمند برنامه‌ای بلندمدت، منسجم و مبتنی بر شاخص‌های قابل‌سنجش است تا از پراکندگی اقدامات جلوگیری شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان تأکید کرد: هرمزگان را باید با گردشگری شناخت؛ و با میراث تاریخی و صنایع‌دستی آن، بازتعریف کرد. هم‌افزایی سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌تواند به شکل‌گیری زنجیره‌ای پویا از خلق ارزش‌افزوده، توسعه سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد محلی و غیرنفتی استان منجر شود.

شهرزاد در پایان با اشاره به‌ضرورت تدوین شاخص‌های کمی و برنامه‌های مبتنی بر ارزیابی پذیری گفت: اگر برای هر گام توسعه، معیارهای مشخص، قابل‌سنجش و مبتنی بر داده تدوین شود، هرمزگان می‌تواند در کوتاه‌مدت به یکی از مقاصد شاخص گردشگری منطقه‌ای و در میان‌مدت به بازیگری اثرگذار در نقشه گردشگری بین‌المللی تبدیل شود.

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