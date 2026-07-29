به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست مشترک بررسی نحوه توزیع تسهیلات نهادی و دستگاهی از منابع استان هرمزگان روز چهارشنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۵ با حضور معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، نمایندگان بانک‌های عامل، دبیرخانه و جمعی از کارشناسان صنایع‌دستی برگزار شد و در آن، راهکارهای تسریع در روند بررسی و تکمیل پرونده متقاضیان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سلیم محمدی معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به اهمیت حمایت هدفمند از فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری وصنایع‌دستی، گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، نقش مهمی در تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها دارد و می‌تواند زمینه‌ساز رونق هرچه بیشتر طرح‌های گردشگری در استان شود.

او افزود: به منظور جلوگیری از ناهماهنگی‌ها و تسریع در کار، تهیه یک چک‌لیست مشترک برای مدارک مورد نیاز متقاضیان در دستور کار قرار گرفت تا روند تکمیل پرونده‌ها با شفافیت، دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

در پایان این نشست، حاضران بر لزوم تعامل مستمر میان دبیرخانه، معاونت گردشگری و صنایع‌دستی و بانک‌های عامل تأکید کردند و مقرر شد چک‌لیست نهایی مدارک و الزامات مورد نیاز، به‌صورت مشترک تدوین و به متقاضیان اعلام شود.

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