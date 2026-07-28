صدور ۱۳ پروانه کیفیت خدمات برای تأسیسات گردشگری هرمزگان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سلیم محمدی گفت: ۲۲ پرونده مربوط به ارزیابی کیفیت تأسیسات گردشگری استان پس از طی مراحل کارشناسی، بررسی شاخص‌های تعیین‌شده و احراز شرایط لازم، به صدور ۱۳ پروانه کیفیت خدمات منجر شده است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: ارزیابی کیفیت تأسیسات گردشگری با هدف نظارت بر نحوه ارائه خدمات، صیانت از حقوق گردشگران و فراهم‌کردن زمینه فعالیت حرفه‌ای و قانونمند واحدهای گردشگری انجام می‌شود.

او اظهار کرد: در این ارزیابی‌ها، وضعیت امکانات و تجهیزات، کیفیت و نحوه ارائه خدمات، رعایت ضوابط و استانداردهای ابلاغی و میزان آمادگی تأسیسات برای پذیرش و خدمات‌رسانی مطلوب به گردشگران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

محمدی با تأکید بر اینکه کیفیت خدمات یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه پایدار گردشگری است، بیان کرد: صدور پروانه کیفیت خدمات، ضمن سامان‌دهی فعالیت تأسیسات گردشگری، زمینه ارتقای استانداردهای خدمات، افزایش رضایتمندی مسافران و گردشگران و تقویت اعتماد عمومی به مراکز گردشگری استان را فراهم می‌کند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان تصریح کرد: ارزیابی و پایش مستمر تأسیسات گردشگری، تنها به مرحله صدور پروانه محدود نمی‌شود و عملکرد این واحدها در چارچوب ضوابط و استانداردهای تعیین‌شده مورد نظارت قرار می‌گیرد تا کیفیت خدمات در سطح مطلوب حفظ و تقویت شود.

او خاطرنشان کرد: توسعه کمی تأسیسات گردشگری باید هم‌زمان با ارتقای کیفی خدمات دنبال شود؛ زیرا بهبود تجربه سفر، افزایش ماندگاری گردشگران و رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری، ارتباط مستقیمی با کیفیت خدمات ارائه‌شده در مقصد دارد.

محمدی در پایان گفت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با تداوم فرآیند ارزیابی، نظارت و هدایت تأسیسات گردشگری، تلاش می‌کند زمینه ارائه خدمات استاندارد، رقابت‌پذیر و متناسب با ظرفیت‌های گردشگری استان را فراهم کند.

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