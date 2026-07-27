به گزارش خبرنگار میراث آریا، ساناز رمجی روز دوشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای تسریع در فرآیند پرداخت تسهیلات اشتغال و استفاده مؤثر از اعتبارات تخصیصیافته، نشست مشترکی با حضور نمایندگان بنیاد برکت، بنیاد علوی و کارشناسان حوزه صنایعدستی برگزار شد.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان افزود: در این نشست، پروندههای تشکیلشده در سالهای گذشته که تاکنون تعیین تکلیف نشدهاند، بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در رسیدگی و مشخص شدن وضعیت این پروندهها تأکید شد.
او اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شد پروندههایی که به دلایل مختلف از جمله انصراف متقاضی، نقص مدارک و یا سایر موانع، امکان ادامه فرآیند را ندارند، پس از بررسی نهایی تعیین تکلیف شوند تا بتوان از ظرفیت اعتبارات جدید برای معرفی متقاضیان واجد شرایط استفاده کرد.
رمجی با تأکید بر اهمیت حمایت هدفمند از فعالان این حوزه اظهار کرد: تلاش ما بر این است که با ساماندهی پروندههای معوق، مسیر بهرهمندی متقاضیان واقعی از تسهیلات هموارتر شود و بستر لازم برای ایجاد و توسعه اشتغال در حوزه صنایعدستی فراهم آید.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان همچنین بر تداوم همکاری و هماهنگی میان بنیادهای عامل و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان تأکید کرد و گفت: با استمرار این تعاملات، فرآیند معرفی متقاضیان، تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.
رمجی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر مصوبات، جلوگیری از بلاتکلیف ماندن پروندهها و استفاده حداکثری از اعتبارات موجود، از مهمترین اولویتهای ما در حمایت از فعالان صنایعدستی و توسعه فرصتهای شغلی در این بخش است.
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