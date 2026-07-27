به گزارش خبرنگار میراث آریا، عادل شهرزاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان روز دوشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۵، در این نشست با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های پارسیان برای رونق اقتصاد گردشگری، گفت: بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام در این شهرستان تعریف و تدوین می‌شود تا مسیر جذب سرمایه‌گذار و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در حوزه گردشگری هموارتر شود.

او افزود: تکمیل پروژه‌های حوزه میراث فرهنگی و گردشگری نیازمند استفاده از همه ظرفیت‌های موجود است و در این مسیر می‌توان از همراهی و کمک صنایع انرژی‌بر منطقه برای پیشبرد و تکمیل پروژه‌ها بهره گرفت.

شهرزاد با اشاره به اهمیت ایجاد و تقویت زیرساخت‌های گردشگری در پارسیان، تصریح کرد: توسعه امکانات اقامتی، بهسازی مسیرهای دسترسی، سامان‌دهی فضاهای خدماتی و فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای حضور سرمایه‌گذاران، از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه رشد و شکوفایی گردشگری این شهرستان را فراهم کند.

او همچنین بر ضرورت پیش‌بینی و تأمین فضایی مناسب برای استقرار نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پارسیان تأکید کرد و گفت: این اقدام می‌تواند زمینه پیگیری منسجم‌تر امور، تسهیل ارائه خدمات و ارتقای هماهنگی‌های اجرایی را فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی پارسیان، بر لزوم احیا و بهره‌برداری از آثار تاریخی این شهرستان تأکید کرد و گفت: اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آمادگی دارد طرح مرمت بناهای تاریخی را تهیه و مسیر احیای آن‌ها را دنبال کند تا زمینه سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری مناسب از این آثار تاریخی فراهم شود.

در ادامه این نشست، احسان سالمی فرماندار پارسیان با تأکید بر تعامل، همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بر آمادگی شهرستان برای پشتیبانی از برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه زیرساخت‌های گردشگری، حفاظت از بناهای تاریخی و جذب سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

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