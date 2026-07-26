به گزارش خبرنگار میراثآریا، ساناز رمجی روز یکشنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای برنامههای حمایتی ادارهکل و با هدف توانمندسازی جوامع محلی و ترویج هنرهای سنتی، یک دوره آزمون مهارت با همکاری سازمان بهزیستی در روستای سیاهو برگزار شد.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان افزود: در این دوره، ۲۷ نفر از مددجویان بهزیستی در رشتههای خوسبافی و گلابتوندوزی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
او افزود: این اقدام با هدف شناسایی استعدادهای منطقه و ورود هنرمندان جدید به چرخه تولید صنایعدستی انجام شده است.
رمجی با تأکید بر اهمیت اخذ مجوزهای قانونی تصریح کرد: شرکتکنندگانی که موفق به کسب نمره قبولی در این آزمون شوند، کارت شناسایی فعالان صنایعدستی دریافت خواهند کرد.
معاون صنایعدستی هرمزگان افرود: این کارت به عنوان سندی رسمی، علاوه بر هویتبخشی به فعالیت هنرمندان، زمینهساز بهرهمندی آنان از مزایایی نظیر شرکت در نمایشگاهها، تسهیلات بانکی و حمایتهای بیمهای خواهد بود.
رمجی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه صنایعدستی در روستاها، بهویژه در مناطق مستعدی همچون سیاهو، نقشی کلیدی در تقویت اقتصاد خانواده و تحقق اهداف ادارهکل در مسیر اعتلای گردشگری و اشتغالزایی پایدار ایفا میکند.
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