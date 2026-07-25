به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست مشترک برنامه‌ریزی و هماهنگی دوره‌های توان‌افزایی جوامع محلی، روز شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۵ با حضور معاون گردشگری اداره‌کل، مسئول آموزش، نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد، مشاور توسعه روستای گردشگری بهده و مدیر موسسه آموزش گردشگری مشق آفرینش برگزار شد.

سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در این نشست با تأکید بر نقش کلیدی جوامع بومی در میزبانی شایسته و خلق ارزش اقتصادی پایدار اظهار کرد: یکی از اولویت‌های راهبردی ما در سند توسعه گردشگری استان، توانمندسازی ذینفعان و دست‌اندرکاران محلی است. باور داریم که رونق واقعی و ماندگار گردشگری روستایی، بدون مشارکت فعال، آگاهانه و آموزش‌دیده مردم بومی میسر نخواهد شد.

او با اشاره به آغاز این طرح از غرب استان افزود: در فاز نخست این برنامه جامع که از هفته آینده در روستای هدف گردشگری بهده شهرستان پارسیان کلید می‌خورد، دوره تخصصی گردشگری پایدار اجتماع‌محور تجربه‌گرا باهدف آماده‌سازی جامعه محلی برای پذیرش گردشگران و ایجاد معیشت مکمل اجرا می‌شود.

محمدی توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و ارتقای سرمایه انسانی را پیش‌نیاز اصلی سرمایه‌گذاری‌های سخت‌افزاری در حوزه گردشگری دانست و تصریح کرد: هدف ما در وهله اول، ایجاد یک درک مشترک و علمی از مفاهیم گردشگری پایدار و جامعه‌محور است. این آموزش‌ها به جامعه محلی کمک می‌کند تا ضمن صیانت از بافت بکر بومی، فرهنگ اصیل، معمار سنتی و محیط‌زیست منطقه، از ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی و تاریخی خود به شکل بهینه ارزش‌آفرینی اقتصادی کنند.

معاون گردشگری هرمزگان در تشریح فرآیند گام‌به‌گام این نظام آموزشی گفت: این ساختار آموزشی کاملاً خروجی‌محور طراحی‌شده است؛ به‌طوری‌که پس از پایان دوره‌های عمومی توان‌افزایی و ارزیابی دقیق اثربخشی آن، بلافاصله وارد فاز دوم یعنی برگزاری دوره‌های تخصصی و مهارتی خواهیم شد.

او افزود: این کارگاه‌های کاربردی متناسب با نیازهای واقعی اقامتگاه‌های بوم‌گردی، راهنمایان محلی، فعالان پذیرایی سنتی و تولیدکنندگان صنایع‌دستی روستاها طراحی‌شده تا فرآیند کارآفرینی و اشتغال‌زایی در این مناطق مستقیماً وارد فاز عملیاتی و بازاریابی شود.

انتهای پیام/