میراث آریا- در میان این آیینها، «نوروز دریا» جایگاهی ویژه دارد؛ سنتی که بازتابی از دانش دریانوردی ایرانیان، احترام به طبیعت و پیوند ناگسستنی انسان با دریا است. این آیین که در گذشته میان دریانوردان و صیادان سواحل خلیجفارس رواج داشته، نهتنها یک جشن فرهنگی، بلکه نشانهای از آغاز دورهای تازه در فعالیتهای دریایی و شروع سفرهای بزرگ دریانوردی به شمار میرفته است.
خلیجفارس از دیرباز یکی از مهمترین مسیرهای ارتباطی جهان بوده و نقش مهمی در تبادل کالا، اندیشه و فرهنگ میان تمدنهای مختلف ایفا کرده است. حضور اقوام و ملتهای گوناگون از آسیا، آفریقا و اروپا در این منطقه، موجب شکلگیری فرهنگی پویا و چندلایه در میان ساکنان آن شده است؛ فرهنگی که در آن عناصر ایرانی، دریایی و اقلیمی در هم آمیختهاند.
مردمان هرمزگان به دلیل زندگی در کنار دریا، آداب و رسوم ویژهای شکل دادهاند که در بسیاری از نقاط دیگر ایران نمونه مشابهی ندارد. آیینهای مرتبط با بارانخواهی، پیشبینی وضعیت هوا و دریا، مراسمهای دریانوردی، موسیقیهای آیینی همچون رزیف و همچنین نوروز دریا، بخشی از میراث ناملموس این منطقه محسوب میشوند که دانش و تجربه تاریخی نسلهای گذشته را در خود حفظ کردهاند.
نوروز و تقویم دریانوردان
نوروز در فرهنگ ایرانی همواره نماد آغاز، تازگی و تولد دوباره طبیعت بوده است؛ اما برای دریانوردان جنوب ایران، این مفهوم معنایی گستردهتر پیدا میکرد. آنان نوروز را تنها آغاز سال نمیدانستند، بلکه آن را نشانهای از تغییر شرایط طبیعی، آغاز آرامش دریا و زمان مناسب برای شروع سفرهای دریایی میدانستند.
دریانوردان سنتی خلیجفارس با شناخت دقیق از وضعیت آبوهوا، جریان بادها و تغییرات فصلی، زمان فعالیتهای دریایی خود را تنظیم میکردند. تجربه آنان نشان داده بود که تغییر فصلها و وضعیتهای جوی ارتباط مستقیمی با امنیت سفرهای دریایی دارد؛ از همین رو نوروز به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای تقویم دریانوردی مورد توجه قرار گرفت.
این هماهنگی میان دانش بومی و پدیدههای طبیعی، موجب شکلگیری آیینی شد که بعدها با عنوان «نوروز دریا» شناخته شد؛ روزی که در آن دریانوردان با سپاسگزاری از خداوند و گرامیداشت نعمت دریا، آغاز فصل جدید فعالیتهای خود را جشن میگرفتند.
آیینی برای سپاس از دریا
بر اساس روایتهای تاریخی و فرهنگی، دریانوردان ایرانی در دهم مردادماه هر سال، که برابر با آغاز ماه اوت میلادی است، آیین نوروز دریا را برگزار میکردند. آنان این روز را زمان آرام گرفتن دریا، آغاز دورهای مناسب برای دریانوردی و شروع سفرهای تازه میدانستند.
در این مراسم، دریانوردان با خود گل، گیاه و شاخههای سبز درختان، بهویژه گیاهان و میوههای مناطق گرمسیری را همراه میبردند و با حضور در میانه دریا، به شکرگزاری میپرداختند. این هدایا نمادی از احترام انسان به طبیعت و سپاس از نعمت دریا بود؛ دریایی که قرنها منبع زندگی، معاش و ارتباط مردم جنوب ایران با جهان پیرامون بوده است.
پس از برگزاری این آیین و یک روز شادی و گردهمایی، دریانوردان به سواحل و بنادر خود بازمیگشتند و از روز بعد، سفرهای دریایی، صید و تجارت خود را با امید و توکل آغاز میکردند.
میراثی از دانش و تجربه دریایی
نوروز دریا تنها یک مراسم آیینی نیست؛ بلکه بخشی از نظام دانش سنتی دریانوردان ایرانی است. مردمان ساحلنشین طی قرنها با مشاهده طبیعت، حرکت بادها، وضعیت آسمان و رفتار دریا، دانشی ارزشمند درباره دریانوردی به دست آوردهاند؛ دانشی که در ساخت لنجها، تعیین مسیرهای دریایی، شناخت فصلهای مناسب سفر و شیوههای صید و تجارت نمود پیدا کرده است.
فرهنگ دریایی خلیجفارس مجموعهای از مهارتها، واژهها، باورها، موسیقیها و آیینهایی است که حاصل تجربه تاریخی ایرانیان در ارتباط با دریا بوده است. نوروز دریا نیز یکی از مهمترین جلوههای این فرهنگ به شمار میرود؛ آیینی که نشان میدهد انسان چگونه توانسته است با طبیعت پیرامون خود ارتباطی عمیق و پایدار برقرار کند.
نوروز دریا؛ میراثی برای نسل آینده
امروزه با تغییر سبک زندگی و دگرگونی شیوههای سنتی دریانوردی، بسیاری از آیینهای کهن در معرض فراموشی قرار گرفتهاند؛ اما بازشناسی و معرفی این میراث فرهنگی میتواند نقش مهمی در حفظ هویت تاریخی جوامع ساحلی داشته باشد.
نوروز دریا روایتگر رابطهای دیرینه میان مردم هرمزگان و خلیجفارس است؛ رابطهای که تنها به اقتصاد و معیشت محدود نمیشود، بلکه در باورها، موسیقی، آیینها و شیوه زندگی مردم این دیار حضور دارد.
این آیین به ما یادآوری میکند که دریا برای مردم جنوب ایران فقط یک جغرافیا نیست؛ بلکه بخشی از حافظه تاریخی، فرهنگ و هویت آنان است.
پاسداشت نوروز دریا، پاسداشت دانشی است که نسلهای گذشته با تجربه، صبر و شناخت طبیعت به دست آوردهاند و امروز میتواند به عنوان یکی از جلوههای ارزشمند میراث فرهنگی هرمزگان به نسلهای آینده معرفی شود.
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