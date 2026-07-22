به گزارش خبرنگار میراث آریا، کمیسیون ماده ۲۱ طرحهای غیرکشاورزی استان هرمزگان روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیر امور اراضی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
صفر صادقی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، با اشاره به رویکرد مدیریت استان در حمایت از سرمایهگذاری و تسهیل فضای کسبوکار، اظهار کرد: در این نشست ۴۹ پرونده با موضوعات مختلف عمرانی، صنعتی، خدماتی و سرمایهگذاری مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
او افزود: از مجموع پروندههای مطرحشده، با واگذاری اولیه ۱۳ طرح در حوزههای نیروگاههای خورشیدی، گردشگری، مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی و واحدهای صنعتی موافقت شد که میتواند زمینهساز توسعه زیرساختها و ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری در استان باشد.
صادقی اظهار کرد: در راستای پایش مستمر طرحهای در حال اجرا، ۳۰ پرونده نیز با هدف تمدید قراردادهای واگذاری بررسی و تصویب شد تا روند اجرای پروژهها بدون وقفه ادامه یابد. همچنین دو پرونده مربوط به جایگزینی مجری طرح، سه پرونده انتقال قطعی و یک پرونده مربوط به تأیید قیمت فروش اراضی نیز به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگانبا تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از این طرحها در حوزههای صنعت، گردشگری، ورزش و بهویژه انرژیهای تجدیدپذیر قرار دارند، گفت: کمیسیون ماده ۲۱ با رعایت کامل ضوابط قانونی، ضمن صیانت از اراضی ملی، بر تسریع در اجرای طرحهای دارای پیشرفت و رفع موانع پیش روی سرمایهگذاران قانونمند تأکید دارد.
او خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی موظفند با نظارت مستمر بر روند اجرای پروژهها، ضمن تسهیل فرآیندهای قانونی، زمینه تحقق سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها و ایجاد اشتغال پایدار در هرمزگان را فراهم کنند.
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