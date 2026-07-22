به گزارش خبرنگار میراث آریا، سلیم محمدی روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: اقامتگاه بوم‌گردی نخیل با هدف تقویت زیرساخت‌های اقامتی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بومی منطقه پارسیان به بهره‌برداری رسید.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به ویژگی‌های فنی این پروژه افزود: این اقامتگاه در زمینی به وسعت بیش از ۳هزار مترمربع احداث شده و با بهره‌گیری از ۶ اتاق مستر، ظرفیت میزبانی همزمان از ۲۰ گردشگر را دارد.

او درباره این مجموعه گفت: مزیت این اقامتگاه، طراحی آن در قالب باغ گردشگری است. تلفیق معماری با فضای سبز منحصربه‌فرد، محیطی آرامش‌بخش ایجاد کرده است که به گردشگران فرصت می‌دهد ضمن تجربه‌ اقامتی متمایز، با فرهنگ، سنت‌ها و سبک زندگی مردم پارسیان از نزدیک آشنا شوند.

محمدی در پایان با تأکید بر اهمیت اقتصادی این پروژه‌ها تصریح کرد: توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی علاوه بر توزیع متوازن گردشگر در سطح استان، محرک اصلی اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم برای جوامع محلی است. این اداره‌کل همواره آماده حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است که با رعایت استانداردهای لازم، در مسیر ارتقای کیفیت خدمات گردشگری گام برمی‌دارند.

شهرستان پارسیان، به دلیل برخورداری از مناظر بکر ساحلی و کوهستانی، همواره یکی از مقاصد محبوب طبیعت‌گردان در تمام فصول سال، به‌ویژه ایام خنک است؛ افتتاح چنین اقامتگاه‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ماندگاری مسافران و گردشگران در این منطقه ایفا کند.

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