۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۱

پرونده جشنواره آیینی و سنتی «مُغ و مُشتا» هرمزگان در مسیر ثبت در فهرست رویدادهای گردشگری

پرونده جشنواره آیینی و سنتی «مُغ و مُشتا» هرمزگان در مسیر ثبت در فهرست رویدادهای گردشگری

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از ارسال پرونده جشنواره آیینی و سنتی «مُغ و مُشتا» به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد و گفت: این پرونده پس از تأیید در سطح استان، برای ثبت در فهرست رویدادهای گردشگری به وزارتخانه ارسال می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سلیم محمدی روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت صیانت از آیین‌ها و سنت‌های بومی در توسعه گردشگری فرهنگی اظهار کرد: پرونده جشنواره آیینی و سنتی «مُغ و مُشتا» پس از بررسی‌های کارشناسی و تأیید در سطح استان، به منظور ثبت در فهرست رویدادهای گردشگری به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال می‌شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: این جشنواره یکی از رویدادهای ریشه‌دار و هویت‌مند شرق هرمزگان، به‌ویژه شهرستان میناب، به شمار می‌رود و بازتاب‌دهنده پیوند عمیق مردم این منطقه با نخل و فرآورده‌های آن است.

او با بیان اینکه «مُغ» در گویش محلی به معنای نخل است، تصریح کرد: نخل در این منطقه تنها یک محصول کشاورزی نیست، بلکه بخشی از فرهنگ، هویت، اقتصاد و سبک زندگی مردم به شمار می‌آید. از گذشته‌های دور تاکنون، بخش مهمی از معیشت مردم میناب به نخل وابسته بوده و خانواده‌ها بسیاری از نیازهای زندگی خود را از این درخت تأمین می‌کردند.

محمدی اظهار کرد: در گذشته مردم منطقه غذا، مسکن و بخش قابل توجهی از ابزار و وسایل مورد نیاز زندگی روزمره خود را از نخل و فرآورده‌های آن به دست می‌آوردند و همین وابستگی موجب شکل‌گیری مجموعه‌ای از آیین‌ها، آداب و رسوم ویژه در زمینه برداشت، نگهداری، فرآوری و بهره‌برداری از این محصول شده است.

معاون گردشگری هرمزگان خاطرنشان کرد: جشنواره «مُغ و مُشتا» در واقع بازنمایی بخشی از این میراث ارزشمند ناملموس است؛ میراثی که از دل زیست بومی مردم میناب برخاسته و نسل به نسل منتقل شده است. ثبت این رویداد می‌تواند گامی مؤثر در مسیر معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان، تقویت هویت محلی و توسعه گردشگری بومی و روستایی باشد.

او درباره بخش‌های مختلف این جشنواره نیز گفت: مُشتاداری، مُغ‌بُری، کُنگ‌جوشی، شیره‌گیری، سِوِندبافی، معرفی و عرضه صنایع‌دستی و همچنین اجرای بازی‌های بومی و محلی از مهم‌ترین برنامه‌های این رویداد به شمار می‌روند؛ برنامه‌هایی که هر یک بخشی از دانش، مهارت و سبک زندگی مردم این منطقه را به نمایش می‌گذارند.

محمدی تأکید کرد: برگزاری رویدادهای گردشگری در بازه‌های زمانی مشخص و از پیش تعیین‌شده، یکی از راهکارهای کلیدی برای ایجاد تقاضای سفر و جذب هدفمند گردشگران به استان است. زمانی که رویدادهایی نظیر جشنواره «مُغ و مُشتا» در یک تقویم زمانی ثابت و برنامه‌ریزی‌شده جای می‌گیرند، مسافران و گردشگران می‌توانند با اطمینان و برنامه‌ریزی قبلی برای تجربه این فرهنگ اصیل به هرمزگان سفر کنند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در پایان ابراز امیدواری کرد که با ثبت این جشنواره در فهرست رویدادهای گردشگری کشور، زمینه برای معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های فرهنگی، آیینی و گردشگری میناب و استان هرمزگان در سطح ملی بیش از پیش فراهم شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405043102358
صدیقه غلامی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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