پرونده جشنواره آیینی و سنتی «مُغ و مُشتا» هرمزگان در مسیر ثبت در فهرست رویدادهای گردشگری

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سلیم محمدی روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت صیانت از آیینها و سنتهای بومی در توسعه گردشگری فرهنگی اظهار کرد: پرونده جشنواره آیینی و سنتی «مُغ و مُشتا» پس از بررسیهای کارشناسی و تأیید در سطح استان، به منظور ثبت در فهرست رویدادهای گردشگری به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ارسال میشود.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان افزود: این جشنواره یکی از رویدادهای ریشهدار و هویتمند شرق هرمزگان، بهویژه شهرستان میناب، به شمار میرود و بازتابدهنده پیوند عمیق مردم این منطقه با نخل و فرآوردههای آن است.
او با بیان اینکه «مُغ» در گویش محلی به معنای نخل است، تصریح کرد: نخل در این منطقه تنها یک محصول کشاورزی نیست، بلکه بخشی از فرهنگ، هویت، اقتصاد و سبک زندگی مردم به شمار میآید. از گذشتههای دور تاکنون، بخش مهمی از معیشت مردم میناب به نخل وابسته بوده و خانوادهها بسیاری از نیازهای زندگی خود را از این درخت تأمین میکردند.
محمدی اظهار کرد: در گذشته مردم منطقه غذا، مسکن و بخش قابل توجهی از ابزار و وسایل مورد نیاز زندگی روزمره خود را از نخل و فرآوردههای آن به دست میآوردند و همین وابستگی موجب شکلگیری مجموعهای از آیینها، آداب و رسوم ویژه در زمینه برداشت، نگهداری، فرآوری و بهرهبرداری از این محصول شده است.
معاون گردشگری هرمزگان خاطرنشان کرد: جشنواره «مُغ و مُشتا» در واقع بازنمایی بخشی از این میراث ارزشمند ناملموس است؛ میراثی که از دل زیست بومی مردم میناب برخاسته و نسل به نسل منتقل شده است. ثبت این رویداد میتواند گامی مؤثر در مسیر معرفی ظرفیتهای فرهنگی استان، تقویت هویت محلی و توسعه گردشگری بومی و روستایی باشد.
او درباره بخشهای مختلف این جشنواره نیز گفت: مُشتاداری، مُغبُری، کُنگجوشی، شیرهگیری، سِوِندبافی، معرفی و عرضه صنایعدستی و همچنین اجرای بازیهای بومی و محلی از مهمترین برنامههای این رویداد به شمار میروند؛ برنامههایی که هر یک بخشی از دانش، مهارت و سبک زندگی مردم این منطقه را به نمایش میگذارند.
محمدی تأکید کرد: برگزاری رویدادهای گردشگری در بازههای زمانی مشخص و از پیش تعیینشده، یکی از راهکارهای کلیدی برای ایجاد تقاضای سفر و جذب هدفمند گردشگران به استان است. زمانی که رویدادهایی نظیر جشنواره «مُغ و مُشتا» در یک تقویم زمانی ثابت و برنامهریزیشده جای میگیرند، مسافران و گردشگران میتوانند با اطمینان و برنامهریزی قبلی برای تجربه این فرهنگ اصیل به هرمزگان سفر کنند.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان در پایان ابراز امیدواری کرد که با ثبت این جشنواره در فهرست رویدادهای گردشگری کشور، زمینه برای معرفی گستردهتر ظرفیتهای فرهنگی، آیینی و گردشگری میناب و استان هرمزگان در سطح ملی بیش از پیش فراهم شود.
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