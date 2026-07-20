نمایش اقتدار ساحل نشینان هرمزگان در زنجیره انسانی جان فدایان خلیج فارس

به گزارش خبرنگار میراث آریا، زنجیره انسانی مردم بندرعباس که در راستای اعلام همبستگی ملی و دفاع از خاک کشور غروب روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ در ساحل بندرعباس برگزار شد، جلوه‌ای از ایستادگی ساکنان جنوب در برابر هرگونه تهدید علیه امنیت ایران بود. شرکت‌کنندگان با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، آمادگی خود را برای صیانت از خلیج‌فارس و تنگه هرمز به نمایش گذاشتند.

این تجمع بزرگ تنها به مرکز استان محدود نماند و هم‌زمان در شهرها و جزایر استان هرمزگان نیز برگزار شد. ساحل‌نشینان و مرزبانان این خطه، با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران در سواحل، پیام قاطع خود را مبنی بر ایستادگی در برابر متجاوزان و حفاظت از امنیت تنگه هرمز اعلام کردند.

حضور پرشور مردم در این زنجیره، بار دیگر پیوند ناگسستنی مردم هرمزگان با آرمان‌های دفاع از ایران را به تصویر کشید و نشان داد که در شرایط حساس کنونی، مردم مرزدار این استان در صف نخست حفاظت از منافع ملی و امنیت کشور ایستاده‌اند.

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