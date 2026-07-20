به گزارش خبرنگار میراث آریا، عادل شهرزاد روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: فاز دوم مرمت گنبد سرخ در ادامه اقدامات حفاظتی این اداره‌کل و با هدف تثبیت ساختار بنا، رفع آسیب‌های کالبدی، جلوگیری از روند فرسایش و فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری فرهنگی و گردشگری از این اثر تاریخی آغاز شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: برای اجرای این مرحله از عملیات مرمتی، ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی اختصاص یافته و تمامی اقدامات بر پایه مطالعات فنی، آسیب‌شناسی تخصصی بنا و با رعایت ضوابط و استانداردهای مرمت آثار تاریخی انجام خواهد شد.

او با اشاره به محورهای اجرایی این مرحله گفت: استحکام‌بخشی بخش‌های آسیب‌پذیر، سامان‌دهی و جداره‌سازی، اجرای طاق و کف‌سازی از مهم‌ترین عملیات پیش‌بینی‌شده در فاز دوم است که با استفاده از مصالح همگون با ساختار تاریخی بنا و با رعایت اصل اصالت اثر اجرا می‌شود.

شهرزاد تأکید کرد: مرمت آثار تاریخی صرفاً یک اقدام عمرانی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای حفظ هویت فرهنگی، انتقال میراث ارزشمند به نسل‌های آینده و ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای توسعه گردشگری فرهنگی به شمار می‌رود. حفظ و احیای بناهای تاریخی، ضمن افزایش جذابیت مقصد، زمینه رونق اقتصاد گردشگری، افزایش ماندگاری گردشگران، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت کسب‌وکارهای محلی را فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: توسعه گردشگری فرهنگی از مهم‌ترین رویکردهای دولت چهاردهم در حوزه میراث‌فرهنگی است و حفاظت اصولی از بناهای تاریخی، نقش مؤثری در شکل‌گیری زنجیره ارزش گردشگری، افزایش سرمایه‌گذاری و پویایی اقتصاد محلی دارد.

شهرزاد خاطرنشان کرد: تمامی مراحل این پروژه زیر نظر کارشناسان و ناظران تخصصی حوزه میراث‌فرهنگی اجرا می‌شود تا ضمن ارتقای استحکام سازه، اصالت تاریخی، معماری و هویت فرهنگی گنبد سرخ حفظ شود و این اثر ارزشمند بتواند در آینده به یکی از کانون‌های مهم گردشگری فرهنگی استان تبدیل شود.

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