به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست بررسی پرونده ثبت ملی باستانی چارو باززنده‌سازی دانش بومی ۷ هزار ساله سفالگری زنان در پس‌کرانه خلیج فارس روز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ با حضور سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، کارشناس حوزه ثبت میراث ناملموس این معاونت، مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد توسعه و عمران روستای بهده و مشاور تسهیلگری، توسعه بازار و برندینگ روستایی این سازمان برگزار شد.

در این نشست، روند انجام تحقیقات و پژوهش‌های مردم‌نگاری و باستان شناسی، مستندسازی و خلق روایت‌ها برای برندسازی ملی و بین‌المللی، تکمیل مستندات و تدوین پرونده ثبت ملی این آیین باستانی هفت هزارساله برای ارائه به شورای ثبت آثار ناملموس کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

حسین شهابی، سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان ضمن قدردانی از مشارکت فعال جامعه محلی و سازمان مردم‌نهاد در شناسایی، مستندسازی و پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس گفت: روستای تاریخی بهده با برخورداری از پیشینه ارزشمند تاریخی، فرهنگی و ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری، یکی از نمونه‌های موفق مشارکت مردمی در حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری روستایی در استان هرمزگان است.

او افزود: آیین سنتی «چارو» تنها یک آیین باستانی در مناطق پسکرانه‌ای خلیج فارس به ویژه در جغرافیای فرهنگی و تمدنی جنوب مرکزی ایران نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و حافظه تاریخی مردمان سواحل شمالی خلیج‌فارس منطقه به شمار می‌رود و ثبت ملی آن می‌تواند زمینه معرفی هرچه بهتر این میراث ارزشمند، تقویت هویت محلی، بازسازی هویت اجتماعی، توسعه بازار گردشگری فرهنگی و رونق بخشی به اقتصاد جامعه محلی را فراهم کند.

شهابی با اشاره به سیاست‌های اداره‌کل در حمایت از ثبت میراث فرهنگی ناملموس و برندسازی آن با الگوهای روزآمد و مدل ترکیبی روایت، رویداد و رسانه تصریح کرد: این اداره‌کل آمادگی دارد با ارائه حمایت‌های کارشناسی، حقوقی و اداری، روند تکمیل پرونده و ثبت ملی آیین باستانی «چارو» را با همکاری جامعه محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد تسریع کند.

در ادامه نشست، عبدالحمید دلشاد مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد توسعه و عمران روستای بهده گزارشی از اقدامات انجام‌شده در زمینه پژوهش، مستندسازی، گردآوری اسناد، مصاحبه‌های میدانی و تدوین پرونده ثبت ملی آیین «چارو» ارائه و بر آمادگی جامعه محلی برای همکاری مستمر در اجرای برنامه‌های حفاظت، معرفی و ترویج میراث فرهنگی ناملموس تأکید کرد.

آیین باستانی «چارو» با هدف باززنده سازی دانش بومی ۷ هزار ساله سفالگری زنان در پسکرانه خلیج.فارس، از آیین‌های کهن روستای باستانی بهده در شهرستان پارسیان است که ریشه در فرهنگ، هنر و شیوه‌های زیست بومی منطقه دارد و ثبت آن در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور، گامی مؤثر در صیانت از هویت فرهنگی و تقویت جایگاه گردشگری فرهنگی غرب هرمزگان خواهد بود.

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