به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست بررسی آخرین وضعیت پهنه گردشگری راه‌آهن بندرعباس، روز سه‌شنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۵ با حضور معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، مشاور طرح و جمعی از سرمایه‌گذاران برگزار شد.

این نشست با هدف هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، بررسی روند مطالعات انجام‌شده و تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری برای تعیین تکلیف این پهنه برگزار شد. در جریان این جلسه، ظرفیت‌های موجود، موانع پیش‌رو، الزامات اجرایی و فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری در این محدوده به‌صورت تخصصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، با تأکید بر اهمیت توسعه هدفمند زیرساخت‌های گردشگری در بندرعباس، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در پهنه راه‌آهن می‌تواند نقش مؤثری در رونق گردشگری شهری، ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و ارتقای جذابیت‌های گردشگری مرکز استان ایفا کند.

او افزود: تعیین تکلیف این پهنه و تدوین برنامه‌ای منسجم برای نحوه بهره‌برداری از آن، از موضوعات مهم و اثرگذار در مسیر توسعه پایدار گردشگری بندرعباس است و می‌تواند زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های شاخص گردشگری در این محدوده باشد.

در ادامه، مشاور طرح گزارشی از روند مطالعات انجام‌شده ارائه کرد و ضمن تشریح ویژگی‌های مکانی، ظرفیت‌های بالقوه و الزامات فنی و اجرایی پروژه، بر ضرورت تدوین چارچوبی مشخص برای بهره‌برداری از این پهنه و تعریف کاربری‌های متناسب با رویکرد گردشگری تأکید کرد.

همچنین سرمایه‌گذاران حاضر در جلسه، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره روند اجرای طرح، زیرساخت‌های مورد نیاز، مدل‌های سرمایه‌گذاری و راهکارهای تسهیل فرآیندهای اجرایی مطرح کردند.

انتهای پیام/