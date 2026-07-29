به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز چهارشنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل و نظارت بر استانداردهای ایمنی، گروهی متشکل از رئیس جامعه هتلداران استان هرمزگان و کارشناسان تخصصی معاونت گردشگری، در بازدیدی میدانی، وضعیت فنی موتورخانه‌ها، سیستم‌های اطفای حریق و مخازن ذخیره سوخت جایگزین در هتل‌های بندرعباس، از جمله هتل پنج‌ستاره هرمز را مورد بررسی قرار دادند.

سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، با اشاره به نتایج این بازدیدهای نظارتی اظهار کرد: پایداری خدمات فنی و برخورداری از ذخایر استراتژیک سوخت و انرژی در هتل‌ها، نه تنها یک ضرورت عملیاتی، بلکه بخشی از زنجیره امنیت گردشگری استان است.

او افزود: با توجه به نقش کلیدی واحدهای اقامتی در اقتصاد گردشگری هرمزگان، نظارت بر صحت عملکرد تأسیسات زیربنایی با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود.

محمدی با تأکید بر همکاری نزدیک میان بخش دولتی و تشکل‌های حرفه‌ای اظهار کرد: حضور رئیس جامعه هتلداران و کارشناسان مجرب در این بازدیدها نشان‌دهنده عزم جدی بخش خصوصی و دولتی برای ارتقای استانداردهای میزبانی است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: در این پایش تخصصی، وضعیت مخازن سوخت، استانداردهای زیست‌محیطی نگهداری مواد سوختی و آمادگی سیستم‌های پشتیبان انرژی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت تا از تداوم خدمات‌رسانی مطلوب به گردشگران در شرایط اضطراری اطمینان حاصل شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به هدف‌گذاری استان برای توسعه اقتصاد دریامحور و رونق گردشگری، به‌روزرسانی تأسیسات فنی هتل‌ها گامی اساسی در مسیر جلب رضایت‌مندی حداکثری گردشگران و تقویت برند گردشگری هرمزگان در سطح ملی و بین‌المللی است.

انتهای پیام/