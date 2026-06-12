نشست تخصصی بازخوانی پیشینه تجارت مروارید و تدوین نقشه راه حفاظت فعال از میراث دریایی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سپهر زارعی معاون میراث‌فرهنگی هرمزگان روز جمعه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت صیانت از مواریث معنوی و تاریخی سواحل خلیج‌فارس اظهار کرد: رویداد از کرانه تا پس‌کرانه با هدف بازخوانی پیشینه غنی صید و تجارت مروارید در خلیج‌فارس و نقش آن در شکل‌گیری هویت اجتماعی و اقتصادی منطقه طراحی شده است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: رویکرد اصلی این دوره، بر سه محور کلیدی گردشگری فرهنگی هویت‌محور، توسعه جامعه محلی و تاب‌آوری اجتماعی استوار است.

زارعی گفت: اعتقاد داریم که میراث فرهنگی نباید تنها در کالبد بناها خلاصه شود، بلکه باید با زندگی روزمره مردم و معیشت پایدار جوامع محلی گره بخورد.



معاون میراث‌فرهنگی هرمزگان در تشریح جزئیات این برنامه گفت: این رویداد شامل بخش‌های تخصصی متنوعی است، از جمله: گفت‌وگوی پیرامون برندسازی مجدد شهر تاریخی بندرلنگه، بازخوانی ظرفیت‌های بندر به عنوان کانون تجارت مروارید، کارگاه انتقال تجربه با موضوع هویت و برندسازی شهری و روستایی و نشست هم‌اندیشی باززنده سازی، بررسی راهکارهای عملیاتی برای احیای برند بندر مروارید و باززنده‌سازی میراث دریایی صید و تجارت مروارید لست.

زارعی خاطرنشان کرد: این نشست با مشارکت انجمن حافظان میراث بندر کنگ و متخصصان حوزه شهرسازی و میراث فرهنگی برگزار می‌شود تا نقشه راهی برای حفاظت فعال از میراث ملموس و ناملموس این خطه ترسیم گردد.

زارعی تأکید کرد: این رویداد روز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷الی ۱۸:۳۰ در محل خانه نور بندر لنگه برگزار خواهد شد.

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