به گزارش خبرنگار میراثآریا، کارگاه آموزشی ساخت نقشمایههای فرش ایرانی شامگاه پنجشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵ که با همت انجمن و باشگاه هنرهای تجسمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان برگزار شد، با استقبال پرشور نوجوانان هنرمند همراه بود.
شرکتکنندگان در این رویداد، ضمن آشنایی با مبانی نظری و تاریخی نقشمایههای فرش ایرانی، به صورت عملی به بازآفرینی و ابداع نقشهای اصیل در فضایی آکنده از هنر و یادگیری پرداختند.
ساتاز رمجی، معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان هرمزگان، ضمن بازدید از این کارگاه، بر اهمیت تداوم آموزشهای هنری برای نسل نوجوان تأکید کرد.
او با اشاره به جایگاه فرش ایرانی به عنوان یکی از مهمترین نمادهای فرهنگی و هنری کشور، ترویج این هنر در میان کودکان و نوجوانان را گامی موثر در جهت حفظ میراث ناملموس ایران و شناسایی استعدادهای هنری دانست.
رمجی اظهار کرد: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر ارتقای سواد بصری و مهارتی نوجوانان، فرصتی برای پیوند نسل نو با هنرهای سنتی و اصیل ایرانی فراهم میکند تا با نگاهی خلاقانه به میراث کهن، طرحهای نو دراندازند.
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