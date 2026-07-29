به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، زهره پرویزی روز گذشته، ششم مرداد ۱۴۰۵، در نشستی به‌مناسبت روز ملی کارآفرینی با حضور جمعی از صنعتگران و فعالان حوزه صنایع‌دستی با یادآوری نقش صنایع‌دستی در ایجاد اشتغال و حفظ هویت فرهنگی بر ضرورت حمایت از صنعتگران، توسعه بازارهای فروش و فراهم‌سازی بسترهای رشد این حوزه تأکید کرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اهواز با اشاره به نقش مؤثر صنعتگران در حفظ، احیا و توسعه هنرهای سنتی و صنایع دستی، اظهار کرد: کارآفرینی در حوزه صنایع‌دستی علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، نقش مهمی در پاسداشت هویت فرهنگی، انتقال فرهنگ اصیل و معرفی ظرفیت‌های ارزشمند بومی هر استان ایفا می‌کند.

او با قدردانی از تلاش‌های صنعتگران حمایت از فعالان این حوزه، توسعه بازارهای فروش و فراهم‌سازی زمینه‌های رشد و شکوفایی صنایع دستی را مهم دانست و افزود: تقویت جایگاه صنایع‌دستی زمینه‌ساز توسعه پایدار، افزایش فرصت‌های شغلی و رونق گردشگری خواهد بود.

در پایان این نشست به پاس خدمات ارزنده و نقش مؤثر صنعتگران در توسعه و ترویج صنایع دستی با اهدای لوح تقدیر از جمعی از صنعتگران فعال و کارآفرین تجلیل شد.

این نشست با هدف تبیین اهمیت کارآفرینی در توسعه پایدار و حمایت از ظرفیت‌های بومی حوزه صنایع دستی برگزار شد.

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