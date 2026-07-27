به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرماندار کرخه صبح روز دوشنبه پنجم تیرماه ۱۴۰۵ در آیین آغاز به‌کار موکب‌های این شهرستان، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کرخه در میزبانی از زائران اربعین، اظهار کرد: کرخه شهر یک‌هزار موکب است و در این شهرستان، هر خانه موکبی برای پذیرایی و اسکان زائران به شمار می‌رود.

باقر چعب افزود: مردم مؤمن و ولایت‌مدار کرخه از پیر و جوان، با عشق به حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، خانه‌های خود را در روزهای اربعین به محل خدمت‌رسانی و پذیرایی از زائران تبدیل می‌کنند و این فرهنگ ارزشمند، جلوه‌ای بی‌نظیر از اخلاص و مهمان‌نوازی مردم این دیار است.

او با بیان این‌که حدود ۱۰۰ موکب رسمی در شهرستان کرخه فعالیت دارند، ادامه داد: علاوه بر موکب‌های رسمی، صدها منزل شخصی در این شهرستان نیز به‌صورت خودجوش پذیرای زائران اربعین از سراسر کشور و حتی کشورهای همجوار هستند و این ظرفیت عظیم، کرخه را به یکی از مهم‌ترین نقاط خدمت‌رسانی در مسیر زائران حسینی تبدیل کرده است.

فرماندار کرخه با اشاره به موقعیت راهبردی این شهرستان در مسیر تردد زائران اربعین گفت: محور عبدالخان به چذابه واقع در شهرستان کرخه که به جاده طریق‌الحسین نیز شهرت دارد، هرسال یکی از محورهای مهم تردد زائران اربعین به سمت مرز چذابه است.

او آیین گشایش مواکب اربعین در شهرستان کرخه را سرآغاز خدمت‌رسانی عاشقانه مردم مؤمن و موکب‌داران این شهرستان به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در مسیر طریق‌الحسین دانست و افزود: این مسیر هرسال پذیرای خیل عظیم عاشقان حسینی در راه مرز بین‌المللی چذابه است.

چعب بیان کرد: مواکب شهرستان کرخه با مشارکت مردم، خیران، هیئت‌های مذهبی و دستگاه‌های اجرایی، خدمات متنوعی از جمله اسکان، پذیرایی، خدمات فرهنگی، بهداشتی و رفاهی را به زائران اربعین حسینی ارائه می‌کنند.

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