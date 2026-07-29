تداوم حیات سامانه آبی ـ تاریخی شوشتر با مدیریت جریان آب پیوند مستقیم دارد

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، عاطفه رشنویی امروز هفتم مرداد ۱۴۰۵ در دیدار با حسین فرهنگ، مدیرعامل شرکت آبیاری کارون بزرگ، با موضوع راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک در زمینه حفاظت، مدیریت و بهرهبرداری پایدار از سامانه آبی ـ تاریخی شوشتر تأکید کرد: هرگونه برنامهریزی برای حفاظت و مداخله در این مجموعه باید برپایه مطالعات علمی، دادههای فنی و هماهنگی میان دستگاههای مسئول انجام شود تا ضمن صیانت از ارزشهای برجسته جهانی اثر، نیازهای بهرهبرداری و تأمین آب منطقه نیز بهصورت پایدار مورد توجه قرار گیرد.
رئیس پایگاه میراث جهانی سامانه آبی ـ تاریخی شوشتر اظهار کرد: تعامل با شرکت آبیاری کارون بزرگ، بهعنوان متولی تأمین آب منطقه و یکی از ذینفعان اصلی، ضرورتی اجتنابناپذیر در مسیر حفاظت اصولی از این میراث ارزشمند است.
همچنین مدیرعامل شرکت آبیاری کارون بزرگ با استقبال از تقویت همکاریهای مشترک بر آمادگی این شرکت برای مشارکت در برنامههای حفاظتی تأکید کرد و گفت: شرکت آبیاری کارون بزرگ، بهعنوان متولی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی منطقه، آمادگی دارد با ارائه اطلاعات فنی، پایش جریانهای آبی و همکاری کارشناسی در حفاظت و مدیریت پایدار سامانه آبی ـ تاریخی شوشتر نقشآفرینی کند.
حسین فرهنگ خاطرنشان کرد: بخش درخور توجهی از زیرساختهای آبی منطقه ریشه در این سامانه تاریخی دارد و برنامهریزی برای آینده مدیریت آب شوشتر نیازمند نگاهی جامع، علمی و هماهنگ میان دستگاههای متولی است.
در این نشست، دو طرف با تأکید بر اهمیت تعامل میان نهادهای مسئول، حفاظت از این میراث جهانی را مستلزم همکاری مستمر، بهرهگیری از دانش تخصصی و اتخاذ رویکردی هماهنگ در مدیریت منابع آب دانستند.
در پایان، دو طرف بر تشکیل کمیته فنی مشترک با حضور کارشناسان حوزه مهندسی آب، حفاظت و باستانشناسی توافق کردند.
همچنین برنامهریزی برای احیای سازههای فرسوده با رعایت اصل حفظ اصالت اثر، بهرهگیری از ظرفیتهای فنی شرکت آبیاری کارون بزرگ در مدیریت جریان آب و تدوین راهکارهای مشترک برای ارتقای بهرهوری و مدیریت پایدار سامانه آبی ـ تاریخی شوشتر از مهمترین محورهای همکاریهای آتی این دو مجموعه عنوان شد.
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