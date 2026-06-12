به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، کیومرث کریمی با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته توسط استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: بر اساس تفاهم‌نامه توسعه محدوده تردد خودروهای منطقه آزاد ارس، خودروهای دارای پلاک دائم و موقت منطقه آزاد ارس علاوه بر تردد در سراسر آذربایجان‌شرقی، امکان تردد در استان‌های آذربایجان‌غربی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان را نیز به دست آورده‌اند.

او با اشاره به ابعاد این تصمیم افزود: اکنون امکان تردد خودروهای پلاک ارس در سراسر آذربایجان‌شرقی فراهم شده و دامنه این مجوز به پنج استان دیگر نیز گسترش یافته است. این توسعه‌ محدوده اسبق متشکل از ۵ شهرستان را به یک پهنه ارتباطی گسترده در شمال و شمال‌غرب کشور شامل ۶ استان و ۱۰۷ شهرستان تبدیل کرده است.

معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی ادامه داد: با شکل‌گیری این کریدور گردشگری، مسیر سفر برای دارندگان خودروهای پلاک ارس از مرزهای شمال‌غرب تا سواحل خزر هموار می‌شود و این اقدام می‌تواند ضمن تحریک تقاضای سفر، به توسعه گردشگری داخلی، رونق اقامتگاه‌ها، جاذبه‌های بومی و افزایش سفرهای بین‌استانی منجر شود.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: این تفاهم‌نامه که با پیگیری‌ها و رایزنی‌های استاندار آذربایجان‌شرقی به امضا رسیده، یکی از مصادیق عملی سیاست‌های توسعه متوازن گردشگری و تسهیل تردد خودروهای مناطق آزاد در چارچوب قوانین ملی به شمار می‌رود و زمینه تقویت پیوندهای گردشگری میان استان‌های شمال و شمال‌غرب کشور را فراهم می‌کند.

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