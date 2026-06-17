به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز سه‌شنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵، جمعی از مستندسازان کشور چین با حضور در شهرستان میناب، روند تولید مستندی با محوریت روایت زندگی و مظلومیت شهدای دانش‌آموز مدرسه «شجره طیبه» را کلید زدند.

این گروه مستندساز در جریان سفر خود به میناب، از مدرسه شجره طیبه و گلزار شهدای دانش‌آموز بازدید کرده و با ثبت تصاویر و گفت‌وگو با برخی از خانواده‌ها و مطلعان، تلاش دارند ابعاد مختلف زندگی، خاطرات و مظلومیت این دانش‌آموزان شهید را در قالب یک اثر مستند به تصویر بکشند.

هدف از تولید این مستند، معرفی روایت زندگی و ایثار شهدای دانش‌آموز و انعکاس آن برای مخاطبان بین‌المللی عنوان شده است؛ روایتی که از دل یک مدرسه در میناب آغاز می‌شود و قرار است از طریق قاب دوربین مستندسازان چینی، به مخاطبانی فراتر از مرزها منتقل شود.

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