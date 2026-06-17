۲۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۳۷

روایت مظلومیت شهدای دانش‌آموز میناب از لنز مستندسازان چینی

روایت مظلومیت شهدای دانش‌آموز میناب از لنز مستندسازان چینی

گروهی از مستندسازان کشور چین با سفر به شهرستان میناب در استان هرمزگان، تولید مستندی درباره شهدای دانش‌آموز مدرسه «شجره طیبه» را آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز سه‌شنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵، جمعی از مستندسازان کشور چین با حضور در شهرستان میناب، روند تولید مستندی با محوریت روایت زندگی و مظلومیت شهدای دانش‌آموز مدرسه «شجره طیبه» را کلید زدند.

این گروه مستندساز در جریان سفر خود به میناب، از مدرسه شجره طیبه و گلزار شهدای دانش‌آموز بازدید کرده و با ثبت تصاویر و گفت‌وگو با برخی از خانواده‌ها و مطلعان، تلاش دارند ابعاد مختلف زندگی، خاطرات و مظلومیت این دانش‌آموزان شهید را در قالب یک اثر مستند به تصویر بکشند.

هدف از تولید این مستند، معرفی روایت زندگی و ایثار شهدای دانش‌آموز و انعکاس آن برای مخاطبان بین‌المللی عنوان شده است؛ روایتی که از دل یک مدرسه در میناب آغاز می‌شود و قرار است از طریق قاب دوربین مستندسازان چینی، به مخاطبانی فراتر از مرزها منتقل شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032702465
صدیقه غلامی
دبیر مرضیه امیری

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