بازدید معاون گردشگری کشور از مجموعه گردشگری نیر زیبای من

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انوشیروان محسنی‌بندپی و هیئت همراه، روز جمعه ۲۹ خردادماه در بازدید از بخش‌های مختلف مجموعه گردشگری نیر زیبای من، در جریان ظرفیت‌ها، امکانات و خدمات ارائه‌شده در این مجموعه قرار گرفتند.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای گردشگری و تفریحی متناسب با نیازهای روز گردشگران، بر نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد جاذبه‌های نوین گردشگری و افزایش تنوع محصولات گردشگری تأکید کرد.

مسئولان حاضر نیز با اشاره به اهمیت حمایت از طرح‌های خلاقانه و نوآورانه در حوزه گردشگری، مجموعه نیر زیبای من را ظرفیتی ارزشمند در توسعه گردشگری استان و جذب گردشگران داخلی و خارجی دانستند.

مجموعه گردشگری نیر زیبای من با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، تفریحی و گردشگری، در سال‌های اخیر به یکی از مقاصد مورد توجه گردشگران و علاقه‌مندان به تجربه‌های متفاوت گردشگری در استان یزد تبدیل شده است.

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