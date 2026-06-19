بازدید معاون گردشگری کشور از مجموعه گردشگری آریا باغ آقا هاشم تفت

به گزارش خبرنگار میراثآریا، انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و هیئت همراه جمعه ۲۹ خردادماه از بخشهای مختلف مجموعه گردشگری آریا باغ آقا هاشم تفت بازدید کرده و در جریان ظرفیتها، خدمات و امکانات این مجموعه در حوزه گردشگری و پذیرایی قرار گرفتند.
محسنی بندپی در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت توسعه تأسیسات و زیرساختهای گردشگری در استان یزد، نقش سرمایهگذاری بخش خصوصی در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و افزایش رضایتمندی گردشگران را حائز اهمیت دانست و بر حمایت از طرحهای گردشگری موفق تأکید کرد.
مسئولان حاضر نیز با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و گردشگری شهرستان تفت، مجموعه آریا باغ را یکی از مجموعههای فعال گردشگری منطقه عنوان کردند که میتواند در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی این شهرستان نقش مؤثری ایفا کند.
مجموعه گردشگری آریا باغ تفت با بهرهگیری از فضای باغ ایرانی و ارائه خدمات متنوع گردشگری و پذیرایی، از مقاصد مورد توجه گردشگران در شهرستان تفت به شمار میرود.
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