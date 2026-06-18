اهدای فرش نفیس عشایری داراب فارس به موزه ملی فرش ایران

به گزارش خبرنگار میراثآریا، مرتضی ادیبزاده اعلام کرد: یک تخته فرش نفیس دستباف توسط جبرائیل صفری پرنی، پژوهشگر و فعال حوزه فرش، به موزه ملی فرش ایران اهدا شد.
معاون میراثفرهنگی استان تهران افزود: این فرش ارزشمند به ابعاد ۱۸۰ در ۱۳۰ سانتیمتر و با قدمتی حدود ۷۰ سال، از جمله فرشهای عشایری بافت منطقه داراب فارس است که در اصطلاح به آن «فرش کوهی داراب» گفته میشود.
او اظهار کرد: این فرش از نظر طرح و رنگ در نوع خود کمنظیر است و نمونههای مشابه آن به ندرت در منطقه دیده میشود.
ادیبزاده گفت: این اثر از جمله فرشهای مجموعه منطقه فارس متعلق به مرحوم سیروس پرهام، پژوهشگر نامآشنای حوزه فرش، بوده که در سال ۱۳۹۲ توسط جبرائیل صفری خریداری شده و در سال جاری به موزه ملی فرش ایران اهدا شده است.
مرتضی ادیبزاده ضمن قدردانی از این اقدام فرهنگی افزود: پس از بازگشایی مجدد موزه ملی فرش ایران، این فرش ارزشمند در معرض نمایش عموم بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.
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