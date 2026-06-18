۲۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۰

اهدای فرش نفیس عشایری داراب فارس به موزه ملی فرش ایران

اهدای فرش نفیس عشایری داراب فارس به موزه ملی فرش ایران

معاون میراث‌فرهنگی استان تهران از اهدای یک تخته فرش دستباف نفیس با قدمتی حدود ۷۰ سال به موزه ملی فرش ایران خبر داد و گفت این اثر ارزشمند پس از بازگشایی مجدد موزه در معرض دید عموم بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مرتضی ادیب‌زاده اعلام کرد: یک تخته فرش نفیس دستباف توسط جبرائیل صفری پرنی، پژوهشگر و فعال حوزه فرش، به موزه ملی فرش ایران اهدا شد.
معاون میراث‌فرهنگی استان تهران افزود: این فرش ارزشمند به ابعاد ۱۸۰ در ۱۳۰ سانتی‌متر و با قدمتی حدود ۷۰ سال، از جمله فرش‌های عشایری بافت منطقه داراب فارس است که در اصطلاح به آن «فرش کوهی داراب» گفته می‌شود.
او اظهار کرد: این فرش از نظر طرح و رنگ در نوع خود کم‌نظیر است و نمونه‌های مشابه آن به ندرت در منطقه دیده می‌شود.
ادیب‌زاده گفت: این اثر از جمله فرش‌های مجموعه منطقه فارس متعلق به مرحوم سیروس پرهام، پژوهشگر نام‌آشنای حوزه فرش، بوده که در سال ۱۳۹۲ توسط جبرائیل صفری خریداری شده و در سال جاری به موزه ملی فرش ایران اهدا شده است.
مرتضی ادیب‌زاده ضمن قدردانی از این اقدام فرهنگی افزود: پس از بازگشایی مجدد موزه ملی فرش ایران، این فرش ارزشمند در معرض نمایش عموم بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.

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کد خبر 1405032802609
وجیهه قاسمی
دبیر محمد آوخ

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