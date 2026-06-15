به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین سپهری اعلام کرد: با توجه به ظرفیت‌های عظیم موجود در حوزه‌های سه‌گانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین، موضوع گردشگری می‌تواند اولویت نخست توسعه این شهرستان باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در جلسه شورای برنامه‌ریزی شهرستان ورامین که با ریاست حسین عباسی فرماندار و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان در سالن شهید رجایی فرمانداری ویژه ورامین برگزار شد، بیان کرد: در بازدید هفته گذشته از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، با وجود ظرفیت‌های فراوان، مظلومیت این سه حوزه را در تهران و شهرستان‌های استان مشاهده کردم.

او افزود: توسعه گردشگری شهرستان ورامین نیازمند تأمین اعتبار است و باید در اولویت توزیع منابع قرار گیرد.

سپهری تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود، ارتقای مدیریت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین از دفتر نمایندگی به اداره مستقل باید در اولویت قرار گیرد و با جدیت پیگیری شود.

محمدرضا تاجیک رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین نیز در این نشست با اشاره به قابلیت‌ها و چالش‌های حوزه‌های سه‌گانه مدیریتی خود گفت: شهرستان ورامین از شهرستان‌های پیشرو استان تهران است و وجود ۲۱۶ اثر تاریخی، ۷۵ اثر ثبتی و زیرساخت‌های گردشگری شامل دو هتل، هفت اقامتگاه بوم‌گردی، پنج دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری، دو موزه خصوصی، یک خانه صنایع‌دستی و یک موزه بزرگ در حال تجهیز، این شهرستان را به یکی از قطب‌های گردشگری حاشیه کویر استان تهران تبدیل کرده است.

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