بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سیدعلی حسینی اعلام کرد: دهستان اخترآباد به دلیل برخورداری از عرصههای گسترده بیابانی، اقلیم خاص، اراضی وسیع و دسترسی مناسب از استانهای تهران، البرز، مرکزی و قزوین، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم گردشگری کویری، طبیعتگردی و گردشگری ماجراجویانه در غرب استان تهران را دارد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ملارد افزود: در قالب این پیشنهاد، ایجاد مجموعهای جامع با محوریت گردشگری بیابانی و بومگردی پیشبینی شده است که شامل پیستهای استاندارد موتورسواری و آفرود، سایت سافاری کویری، مجموعه شترسواری و کاروان کویر، اقامتگاههای بومگردی، دهکده ورزشهای هیجانی و مرکز نجوم و رصد آسمان شب خواهد بود.
او بیان کرد: اجرای این طرح میتواند زمینه اشتغال پایدار برای ساکنان منطقه را فراهم کند، موجب رونق اقتصاد محلی و افزایش درآمد روستاییان شود و از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی جلوگیری کند. همچنین این مجموعه ظرفیت جذب گردشگران داخلی و خارجی و معرفی توانمندیهای طبیعی و فرهنگی منطقه را خواهد داشت.
حسینی گفت: در بخش گردشگری ماجراجویانه، ایجاد پیستهای موتورکراس و خودروهای دو دیفرانسیل، برگزاری مسابقات استانی و کشوری، تورهای سافاری، شترسواری، دوچرخهسواری در مسیرهای بیابانی، زیپلاین، موتورهای چهارچرخ و سایر فعالیتهای هیجانی متناسب با ظرفیتهای منطقه پیشبینی شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان ملارد اظهار کرد: ایجاد اقامتگاههای سنتی خشتی، چادرهای عشایری، کمپینگ خانوادگی، رستوران و سفرهخانه سنتی در کنار برگزاری تورهای نجومی و جشنوارههای آسمان شب، از دیگر بخشهای این طرح پیشنهادی است که میتواند به افزایش ماندگاری گردشگران در منطقه کمک کند.
حسینی بیان کرد: برای اجرای کامل این مجموعه در مقیاس منطقهای، تخصیص حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ هکتار اراضی مناسب پیشنهاد شده است که بخشی از آن به پیستهای ورزشی، سایتهای سافاری، اقامتگاههای بومگردی، مجموعههای گردشگری سنتی و خدمات پشتیبانی اختصاص خواهد یافت.
او در پایان تأکید کرد: پیشنهاد میشود در گام نخست، طرح جامع منطقه ویژه گردشگری و بومگردی اخترآباد از طریق مشاور ذیصلاح تهیه و سپس فرآیند اخذ موافقتهای لازم از وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و سایر دستگاههای مرتبط برای جذب سرمایهگذار و قرار گرفتن این پروژه در فهرست طرحهای اولویتدار استان تهران پیگیری شود.
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