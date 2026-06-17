داماش در شکوه سوسن چلچراغ/ پاسداشت یک میراث طبیعی ملی با حضور فرماندار رودبار

به گزارش خبرنگار میراث آریا، همزمان با موسم شکوفایی گل نادر و منحصربهفرد سوسن چلچراغ در داماش رودبار، فرماندار شهرستان رودبار روز سهشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ به همراه جمعی از مسئولان با حضور در این رویشگاه کمنظیر، آخرین وضعیت حفاظتی و ظرفیتهای اکولوژیک و گردشگری مسئولانه این اثر طبیعی ملی را مورد بررسی قرار دادند.
این بازدید به منظور تاکید بر ضرورت صیانت از این میراث ارزشمند ثبتشده به شماره ۷۱ در فهرست آثار طبیعی ملی کشور و بهرهگیری هوشمندانه از توانمندیهای طبیعتگردی منطقه انجام شد.
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