به گزارش خبرنگار میراث آریا، روزبه آلیانی گفت: در نشست کمیسیون فنی راهنمایان گردشگری که روز سهشنبه ۲۶ خردادماه برگزار شد، تعدادی پذیرفتهشدگان آزمون جامع راهنمایان گردشگری در مرحله مصاحبه و ارزیابی تخصصی کمیسیون فنی حضور یافتند.
رئیس دفتر بررسی و همکاری ادارهکل میراثفرهنگی گیلان اظهار کرد: این مرحله از فرآیند صدور کارت راهنمای گردشگری با هدف سنجش دانش تخصصی، مهارتهای ارتباطی و توانمندیهای حرفهای متقاضیان برگزار میشود تا افراد واجد صلاحیت برای فعالیت در حوزه راهنمایی گردشگران شناسایی و معرفی شوند.
او با اشاره به اهمیت نقش راهنمایان گردشگری در معرفی ظرفیتهای فرهنگی و طبیعی استان افزود: اعضای کمیسیون فنی در این نشست، ضمن بررسی صلاحیتهای تخصصی داوطلبان، میزان آشنایی آنان با جاذبههای گردشگری، میراثفرهنگی استان، اصول حرفهای راهنمایی گردشگران و مقررات مرتبط با این حوزه را مورد ارزیابی قرار دادند.
آلیانی ادامه داد: برگزاری مستمر کمیسیونهای فنی در استان گیلان با هدف تسریع در فرآیند صدور کارت راهنمای گردشگری و تأمین نیروی انسانی متخصص برای صنعت گردشگری استان انجام میشود و این روند تا بررسی تمامی متقاضیان واجد شرایط ادامه خواهد داشت.
رئیس دفتر بررسی و همکاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان خاطرنشان کرد: متقاضیان پس از موفقیت در آزمون جامع راهنمایان گردشگری و کسب تأییدیه کمیسیون فنی، میتوانند نسبت به دریافت کارت راهنمای گردشگری اقدام کرده و به صورت رسمی در این حوزه فعالیت کنند.
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