به گزارش خبرنگار میراث آریا، منصور هادی‌پور روز چهارشنبه ٢٧ خردادماه ١۴٠۵ با ابراز خرسندی از این دستاورد بزرگ در هفته صنایع‌دستی اظهار کرد: افتتاح کارگاه صنایع‌دستی در رشته نازک‌کاری چوب توسط بانوی کارآفرین، نشان‌دهنده عزم راسخ هنرمندان و سرمایه‌گذاران استان برای پویایی اقتصاد محلی است. این مجموعه با سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی، نه تنها به خرید تجهیزات پیشرفته و تأمین مواد اولیه پرداخته، بلکه با نگاهی حرفه‌ای، افق‌های تازه‌ای را در حوزه صنایع‌دستی شهرستان ترسیم کرده است.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی شهرستان خمام، با تشریح ظرفیت‌های این واحد تولیدی ابراز کرد: این کارگاه با ۵ سالن تخصصی، چرخه‌ای کامل از تبدیل مواد اولیه تا کالای نهایی را ایجاد کرده که نویدبخش ایجاد ارزش افزوده برای محصولات چوبی شهرستان است.

او ضمن تقدیر از نقش‌آفرینی بانوان در عرصه تولید، افزود: این مجموعه با مدیریت یک هنرمند کارآفرین خانم، با اشتغال مستقیم ۱۰ نفر و غیرمستقیم ۴٠ نفر که همگی از بانوان هنرمند می‌باشد، می‌تواند مسیر اشتغال‌زایی بانوان در رشته صنایع‌دستی را در استان هموارتر سازد.

هادی‌پور در ادامه اعلام کرد: آیین افتتاح این پروژه با حضور مشاور امور بانوان مدیرعامل شرکت پست کشور، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان،مدیرکل شرکت پست گیلان، امام جمعه شهرستان خمام، سرپرست فرمانداری شهرستان خمام و جمعی از مسئولان ادارات شهرستان برگزار شد و این کارگاه به طور رسمی به بهره‌برداری رسید.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی شهرستان خمام تصریح کرد: حضور مشاور امور بانوان شرکت ملی پست کشور در این مراسم، نویدبخش ایجاد بسترهای نوین برای عرضه و صادرات محصولات هنرمندان از طریق ظرفیت‌های پست است و این امر خود نقطه عطفی در تجاری‌سازی صنایع‌دستی به شمار می‌رود.

او همچنین بازدید از موزه حصیر گیلان واقع در روستای ملی حصیر (فشتکه) و رونمایی دو لوح مهر اصالت حصیربافی که توسط دو تن از هنرمندان این روستا دریافت شد را از دیگر برنامه‌های سفر مشاور امور بانوان مدیرعامل شرکت ملی پست کشور عنوان کرد.

هادی پور با تأکید بر ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی در شهرستان خمام گفت: در حال حاضر بیش از ۶۰۰ هنرمند صنایع‌دستی در رشته‌های مختلف در این شهرستان شناسایی و فعال هستند و در سال ۱۴۰۴ نیز از محل تسهیلات کم‌بهره بنیاد برکت و بنیاد علوی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای حمایت از هنرمندان و توسعه فعالیت‌های تولیدی در حوزه صنایع‌دستی پرداخت شده است.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی خمام در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از هنرمندان، توسعه کارگاه‌های تولیدی و تقویت زنجیره تولید و بازار صنایع‌دستی از مهم‌ترین اولویت‌های میراث‌فرهنگی در شهرستان خمام است و راه‌اندازی چنین مجموعه‌هایی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در شکوفایی اقتصاد هنر، حفظ هویت فرهنگی و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان منطقه ایفا کند.

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