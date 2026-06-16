دستگیری یک نفر و کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب در لنگرود

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا امیدی‌راد اعلام کرد: بنا بر اخبار واصله از پایگاه حفاظتی شهرستان لنگرود، پاسگاه انتظامی بخش شلمان طی عملیات برقراری ایست بازرسی در محورهای ورودی این منطقه که روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ انجام شد، ضابطین نیروی انتظامی شهرستان لنگرود موفق شدند از خودرو سواری یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز کشف و ضبط کنند، همچنین در این عملیات یک نفر از سرنشینان خودرو نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان افزود: با عنایت به اینکه دستگاه مکشوفه به همراه متعلقات از نوع فلزیاب بوده به دلیل عدم مجوز از مبادی ذی‌صلاح توسط متهم، مشمول بند ۲ و ۸ آیین نامه اجرای هیات وزیران مصوب سال ۱۳۸۲ و ماده واحد قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی می‌شود، لازم به توضیح است دستگاه مکشوفه برابر با شیوه‌نامه امحاء ابلاغی از سوی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزاتخانه متبوع جهت امحاء به ستاد مرکزی تحویل داده خواهد شد.

او با تأکید بر جدیت یگان حفاظت در برخورد با هرگونه تخلف مرتبط با میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: استفاده و حمل دستگاه‌های فلزیاب بدون مجوز قانونی، تهدیدی جدی برای آثار تاریخی و فرهنگی کشور محسوب می‌شود و یگان حفاظت استان گیلان با همکاری نیروی انتظامی، به‌طور مستمر با چنین مواردی برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/