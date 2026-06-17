بهگزارش خبرنگار میراثآریا، افتتاح خانه آبگینه با حضور حسین الله بداشتی، معاون توسعه مدیریت ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران، سعید بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران، امیر قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، مهدی وحیدی رئیس اداره میراث فرهنگی شهر تهران و جمعی از هنرمندان و فعالان حوزه صنایع دستی برگزار شد.
در این مجموعه، حدود ۱۱۰ اثر ارزشمند آینهکاری از مجموعه شخصی فروغ مددی به نمایش درآمده است. این آثار بخشی از سالها فعالیت هنری و خلاقانه این هنرمند در عرصه آینهکاری را به تصویر میکشند و جلوهای از ظرفیتها و ظرافتهای این هنر اصیل ایرانی را به نمایش میگذارند.
همچنین در حاشیه این مراسم، از سه اثر جدید با عنوان «ایران جاویدان» که توسط فروغ مددی در ایام جنگ رمضان خلق شدهاند، رونمایی شد. این آثار با الهام از مفاهیم هویت ملی، ایستادگی و فرهنگ ایرانی طراحی و اجرا شدهاند و مورد توجه حاضران قرار گرفتند.
افتتاح خانه آبگینه گامی مؤثر در راستای حفظ، معرفی و توسعه هنر آینهکاری به شمار میرود و میتواند به عنوان مرکزی تخصصی برای نمایش، آموزش و ترویج این هنر ارزشمند نقش افرینی کند.
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