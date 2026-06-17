سراب گنبد کبود نهاوند ثبت ملی شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، محسن جانجان چهارشنبه ۲۷ خرداد اظهار کرد: سراب گنبد کبود نهاوند که از نظر زمینشناسی و قدمت ریشههایی در دوران کواترنری دارد پس از طی مراحل اداری و بررسیهای کارشناسی در فهرست آثار ملی قرار گرفت.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نهاوند ادامه داد: این اثر طبیعی ارزشمند که از شاخصترین پدیدههای طبیعی منطقه محسوب میشود با شماره ثبت ۱۴۷۷، جایگاه ویژهای در نظام میراثفرهنگی ایران یافته است.
او با بیان اینکه این اثر نه تنها از نظر زیباییشناسی بلکه از منظر علمی و تاریخی نیز اهمیت بالایی برای منطقه و کشور دارد، تاکید کرد: ثبت سراب گنبد کبود در فهرست آثار ملی، دستاوردی مهم در حوزه حفاظت از میراث طبیعی است.
به گفته جانجان، این اثر از جمله آثار طبیعی شاخص و منحصر بهفرد شهرستان است که ارزش علمی و گردشگری بالایی دارد.
رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان نهاوند خاطرنشان کرد: امیدواریم با ثبت رسمی این اثر توجه بیشتری به حفاظت از این منطقه و توسعه گردشگری پایدار معطوف شود تا این گنجینه طبیعی برای نسلهای آینده نیز حفظ شود.
او در پایان یادآور شد: این اتفاق فرصت تازهای را برای معرفی پتانسیلهای گردشگری شهرستان نهاوند در سطح ملی و بینالمللی فراهم میکند.
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