تأکید بر تدوین دانشنامه همدان/ هویت تاریخی استان باید ماندگار شود

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید ملانوری‌شمسی چهارشنبه ۲۷ خرداد در نشست با اعضای هیئت مؤسس مرکز همدان‌شناسی، اظهار کرد: همدان مهد علم، دانش و فرهنگ ایران‌زمین است و باید ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و تاریخی این استان به‌درستی شناسایی، مستندسازی و به نسل جدید منتقل شود.

استاندار همدان با تأکید بر تداوم تدوین دانشنامه همدان افزود: این اقدام ارزشمند باید با قوت و جدیت دنبال شود تا میراث‌فرهنگی، تاریخی و علمی استان برای آیندگان ماندگار بماند.

او همچنین خواستار شناسایی، احصا و معرفی ظرفیت‌ها، مشاهیر و مفاخر تمامی شهرستان‌های استان در قالب برنامه دهه استان‌شناسی شد و گفت: معرفی دقیق سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی مناطق مختلف استان، نقش مهمی در تقویت هویت بومی و افزایش آگاهی عمومی دارد.

ملانوری‌شمسی تصریح کرد: حفظ و ترویج هویت تاریخی و فرهنگی همدان، زمینه‌ساز تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش تعلق خاطر نسل جوان به استان و تسریع روند توسعه فرهنگی و اجتماعی خواهد بود.

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