به گزارش خبرنگار میراثآریا، حمیدرضا محمودی قوژدی امروز پنجشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ در جلسه انجمن میراثفرهنگی روستای ریاب بر لزوم «مدیریت مشارکتی» تأکید کرد و گفت: هدف نهایی، تبدیل ریاب به یک الگوی جهانی در سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان گناباد افزود: این تحول با ارائه گزارشهای مستند از وضعیت کالبدی بافت و رفع نواقص زیرساختی آغاز شده است و نقطه عطف این برنامه، توجه ویژه به میراث ناملموس است.
او ادامه داد: در همین راستا، برنامهای جامع برای مستندسازی تخصصی آیینهای عاشورایی ریاب در محرم پیشرو تدوین شده تا این گنجینه فرهنگی در فهرست ملی آثار ناملموس به ثبت برسد.
محمودی قوژدی، مدیر پایگاه میراث جهانی قنات قصبه خاطرنشان کرد: در این مسیر، نظر اعضای انجمن و ظرفیتهای میدانی مردم روستا به عنوان رکن اصلی تصمیمگیریها قرار گرفته است تا ثبت جهانی ریاب، نتیجهای از اراده جمعی جامعه محلی باشد.
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