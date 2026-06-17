۲۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۳

فرماندار صالح‌آباد در هفته صنایع‌دستی:

کارگاه‌های صنایع‌دستی تجمیعی شهری و روستایی در شهرستان صالح‌آباد ایجاد می‌شود

کارگاه‌های صنایع‌دستی تجمیعی شهری و روستایی در شهرستان صالح‌آباد ایجاد می‌شود

فرماندار صالح‌آباد از ایجاد کارگاه‌های صنایع‌دستی تجمیعی شهری و روستایی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد شاهرخی امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ هم‌زمان با هفته صنایع‌دستی در بازدید از کارگاه‌های صنایع‌دستی شهرستان صالح آباد اظهار کرد: ایجاد کارگاه‌های تجمیعی به‌ویژه در مناطق روستایی به زنجیره تولید فرت‌بافی و رفع برخی مشکلات کمک می‌کند.

همچنین فرامرز صابرمقدم رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌های تربت‌جام و صالح‌آباد اظهار کرد: به مناسبت هفته صنایع‌دستی تعدادی از کارگاه‌های صنایع‌دستی و  بافت پارچه‌های سنتی(فرت بافی) روستای کالکراب بازدید و با هنرمندان این رشته دیدار و گفت‌وگو کرد.

او با اشاره به اهمیت و نقش تجمیع کارگاه‌ها در توسعه و آموزش صنایع‌دستی تصریح کرد: اقداماتی برای شناسایی هنرمندان هنرهای سنتی صورت گرفته است تا پس از دریافت مجوز تولید انفرادی، با حمایت‌های لازم، تسهیلات کم‌بهره به این گروه‌ها پرداخت شود.

صابرمقدم یادآور شد: در شهرستان صالح‌آباد بیش از ۲۰۰ نفر هنرمند در رشته‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی فعالیت می‌کنند که برای تعدادی از آنها پروانه تولید انفرادی صادر شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌های تربت‌جام و صالح‌آباد گفت: بیشتر هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان صالح‌آباد در رشته‌های فرت‌بافی، بافت گلیم، سراجی سنتی و بخارادوزی  فعالیت می‌کنند.

در پایان این دیدارها لوح سپاس به هنرمندان اهدا شد.

کارگاه‌های صنایع‌دستی تجمیعی شهری و روستایی در شهرستان صالح‌آباد ایجاد می‌شود

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کد خبر 1405032702496
محمدعلی علی نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

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