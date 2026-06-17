به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمد شاهرخی امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ همزمان با هفته صنایعدستی در بازدید از کارگاههای صنایعدستی شهرستان صالح آباد اظهار کرد: ایجاد کارگاههای تجمیعی بهویژه در مناطق روستایی به زنجیره تولید فرتبافی و رفع برخی مشکلات کمک میکند.
همچنین فرامرز صابرمقدم رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای تربتجام و صالحآباد اظهار کرد: به مناسبت هفته صنایعدستی تعدادی از کارگاههای صنایعدستی و بافت پارچههای سنتی(فرت بافی) روستای کالکراب بازدید و با هنرمندان این رشته دیدار و گفتوگو کرد.
او با اشاره به اهمیت و نقش تجمیع کارگاهها در توسعه و آموزش صنایعدستی تصریح کرد: اقداماتی برای شناسایی هنرمندان هنرهای سنتی صورت گرفته است تا پس از دریافت مجوز تولید انفرادی، با حمایتهای لازم، تسهیلات کمبهره به این گروهها پرداخت شود.
صابرمقدم یادآور شد: در شهرستان صالحآباد بیش از ۲۰۰ نفر هنرمند در رشتههای صنایعدستی و هنرهای سنتی فعالیت میکنند که برای تعدادی از آنها پروانه تولید انفرادی صادر شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای تربتجام و صالحآباد گفت: بیشتر هنرمندان صنایعدستی شهرستان صالحآباد در رشتههای فرتبافی، بافت گلیم، سراجی سنتی و بخارادوزی فعالیت میکنند.
در پایان این دیدارها لوح سپاس به هنرمندان اهدا شد.
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