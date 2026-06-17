برگزاری نمایشگاه آثار فاخر هنرمندان و بانوان کارآفرین چناران

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد طاهریان‌مقدم امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این رویداد، آثار متنوعی از جمله صنایع‌دستی، محصولات فرهنگی، پوشاک، زیورآلات سنتی، هنرهای تجسمی، تولیدات خانگی و سایر دستاوردهای بانوان هنرمند و کارآفرین شهرستان به نمایش گذاشته شد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چناران افزود: کمیسیون اشتغال و کارآفرینی شورای هم‌اندیشی بانوان شهرستان چناران به عنوان متولی این برنامه، با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای همکار، تلاش دارد ضمن معرفی توانمندی‌های بانوان، زمینه رونق کسب‌وکارهای خرد، توسعه بازار فروش محصولات و تقویت اقتصاد خانواده را فراهم سازد.

او تصریح کرد: این نمایشگاه فرصتی مناسب برای آشنایی شهروندان با ظرفیت‌های ارزشمند بانوان هنرمند و کارآفرین شهرستان چناران است و می‌تواند نقش مؤثری در حمایت از تولیدکنندگان محلی و ترویج فرهنگ کارآفرینی ایفا کند.

طاهریان مقدم تصریح کرد: حمایت از تولیدات بانوان، گامی مؤثر در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان چناران است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چناران گفت: این نمایشگاه هم‌زمان با هفته صنایع‌دستی در محل پارک ملت چناران برگزار و علاقه‌مندان همه‌روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ پذیرای علاقه‌مندان بود.

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