به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدجواد موسوی امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ در افتتاح نمایشگاه صنایع دستی و مهارت‌آموزی «پاتوق هنر»که هم‌زمان با هفته صنایع‌دستی انجام شد، اظهار کرد: باید خلاقیت و نوآوری در مهارت آموزی برای صنایع‌دستی مد نظر قرار گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی افزود: برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی به اقتصاد هنر صنایع دستی کمک می‌کند و این نمایشگاه نیز جلوه‌ای از مشارکت و همراهی این اداره با اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی و شرکت تعاونی «پاتوق هنر» به عنوان بخش غیر دولتی است.

موسوی گفت: صنایع دستی علاوه بر حفظ هویت فرهنگی و هنری کشور، ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال، توسعه اقتصاد خلاق و معرفی فرهنگ ایرانی- اسلامی دارد.

او افزود: بهره‌گیری از ایده‌های نوآورانه و تلفیق هنرهای سنتی با دانش روز و فناوری‌های جدید، می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت محصولات، افزایش قدرت رقابت و گسترش بازارهای صنایع دستی را فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت آموزش‌های مهارتی در این حوزه اظهار کرد: توسعه همکاری میان مراکز آموزشی، مجموعه‌های فناور، هنرمندان و فعالان صنایع دستی می‌تواند به شکل‌گیری کسب‌وکارهای خلاق و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال منجر شود.

همچنین فاطمه حامد مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی، موسوی مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان، معاونان پارک علم و فناوری خراسان رضوی و جمعی از فعالان حوزه صنایع دستی، مهارت‌آموزی و کارآفرینی از این نمایشگاه بازدید کردند.

نمایشگاه صنایع دستی و مهارت‌آموزی با هدف معرفی توانمندی‌های هنرمندان، کارآموزان و فعالان این حوزه، ارائه محصولات خلاقانه و نوآورانه و حمایت از کسب‌وکارهای صنایعدستی در محل اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی برگزار شد.

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