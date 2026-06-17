به گزارش خبرنگار میراث آریا، منطقه بکر و گردشگرپذیر گناوه لری در شهرستان گچساران که همواره مقصدی آرام‌بخش برای دوستداران طبیعت و گردشگران بوده است، طی ساعات گذشته شاهد نبردی نابرابر میان طراوت جنگل و زبانه‌های بی‌رحم آتش بود.

سید جمال موسویان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد در بعدازظهر روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه ضمن تشریح جزئیات این بحران زیست‌محیطی در این قطب گردشگری گفت: با تلاش و ایثار مثال‌زدنی جنگلبانان، مدیریت بحران استانداری، فرمانداری، محیط‌زیست، جهاد کشاورزی، نیروهای مردمی، تشکل‌های محیط زیستی و هیئت کوهنوردی، آتش‌سوزی جنگل‌های گناوه لری بامداد امروز به طور کامل مهار شد و عملیات پایش و مراقبت برای حفظ این سرمایه ملی همچنان ادامه دارد.

این مقام مسئول با تاکید بر اهمیت حفظ این منطقه ارزشمند توریستی و حضور پررنگ نیروهای امدادی افزود: بیش از ۲۰۰ نفر در عملیات نفس‌گیر مهار آتش مشارکت داشتند تا از نابودی کامل پوشش گیاهی این عرصه بی‌نظیر جلوگیری کنند.

او در ادامه با اشاره به شرایط شکننده و حساس منطقه پس از اطفای حریق تصریح کرد: باتوجه‌به گرمای بی‌سابقه هوا، وزش بادهای منطقه‌ای و احتمال شعله‌ور شدن مجدد کنده‌های نیم‌سوخته، عملیات پایش، مراقبت و خنک‌سازی این عرصه گردشگری با دقت و حساسیت بالایی در حال انجام است.

موسویان درباره زمان و مکان دقیق آغاز این فاجعه در دل طبیعت گچساران اظهار داشت: آتش‌سوزی در روز گذشته (سه‌شنبه ۲۶ خردادماه) از ساعت ۱۱:۳۰ در مناطق آزاد و ارتفاعات صعب‌العبور کوه‌های گناوه لری که از جاذبه‌های مهم طبیعی منطقه به شمار می‌رود، آغاز شده بود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به موانع پیش روی نیروهای امدادی در این منطقه کوهستانی یادآور شد: باتوجه‌به گستردگی جبهه آتش، صعب‌العبور بودن منطقه در ارتفاعات، وزش باد شدید و گرمای طاقت‌فرسا، کار مهار شعله‌ها بسیار دشوار شده بود اما اراده جمعی مانع از پیشروی بیشتر حریق در این زیستگاه توریستی شد.

او در پایان با اطمینان خاطر دادن به فعالان حوزه گردشگری و محیط‌زیست اضافه کرد: این آتش‌سوزی اکنون به طور کامل مهار شده و علت دقیق بروز این حادثه ناگوار از سوی کارشناسان مربوطه در دست بررسی است تا از تکرار چنین فجایعی در نگین سبز گچساران جلوگیری شود.

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