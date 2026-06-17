به گزارش خبرنگار میراث آریا، توسعه اقتصاد هنر و پاسداشت میراث فرهنگی در مناطق کمتر برخوردار، نیازمند حمایت‌های هدفمند و شناخت دقیق ظرفیت‌های بومی است و در همین راستا علی نیکبخت، مجری بنیاد علوی در کهگیلویه و بویراحمد، صبح یکشنبه ۲۷ خردادماه، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بنیاد علوی با اتخاذ رویکردی مبتنی بر توانمندسازی هنرمندان محلی، نقش کلیدی در احیای صنایع دستی و توسعه اشتغال خانگی در این حوزه ایفا می‌کند.

او با اشاره به اهمیت توجه به هنرها و صنایع اصیل مناطق محروم افزود: این نهاد با تمرکز بر ایجاد کارگاه‌های تولیدی صنایع دستی و مشاغل پایدار در روستاها، مسیری نو در توانمندسازی اقتصادی بر پایه میراث فرهنگی گشوده است.

مجری بنیاد علوی در کهگیلویه و بویراحمد برای تبیین اهداف کلان این نهاد در حوزه میراث فرهنگی تصریح کرد: بنیاد علوی فراتر از ارائه صرف تسهیلات، با نگاهی استراتژیک بر ارتقاء ظرفیت‌های بومی هنر-صنعت‌ها تمرکز دارد و این رویکرد، اطمینان از ماندگاری صنایع دستی و کاهش وابستگی هنرمندان مناطق محروم به کمک‌های بیرونی را در اولویت قرار داده است.

نیکبخت با تاکید بر اهمیت ایجاد زیرساخت‌های بنیادین برای اقشار آسیب‌پذیر و هنرمندان گمنام روستایی بیان کرد: این بنیاد با حمایت از کارگاه‌های تولید صنایع دستی، در پی آن است تا با شناسایی پتانسیل‌های فرهنگی هر منطقه، زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد هنر را فراهم آورد تا گامی مؤثر در جهت بهبود سطح معیشت صنعتگران برداشته شود.

او در تشریح جزئیات این طرح حمایتی و میزان اعتبارات تخصیص یافته به فعالان حوزه صنایع دستی اظهار داشت: بنیاد علوی با هدف حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان محصولات سنتی، ۲۰۰ فقره تسهیلات کم‌بهره به متقاضیان واجد شرایط در شهرستان بهمئی پرداخت کرده است.

این مسئول در خصوص نحوه توزیع و سقف این منابع مالی ارزشمند افزود: این تسهیلات در دو قالب پرداخت شده است؛ ۱۸۹ فقره وام به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان و ۱۱ فقره وام با مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به صنعتگران اعطا شد.

مجری بنیاد علوی استان مجموع مبلغ پرداخت شده در این مرحله را ۲۲ میلیارد و ۲۸۳ میلیون تومان اعلام کرد و تأکید نمود: هدف اصلی از این اقدام، حمایت هدفمند از تجاری‌سازی صنایع دستی، توسعه کارگاه‌های گلیم‌بافی، جاجیم‌بافی و توانمندسازی اقتصادی هنرمندان روستایی است.

در ادامه مینا نوری‌زاده تسهیل‌گر بنیاد علوی شهرستان بهمئی، با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر کارگاه‌های هنری گفت: نظارت مستمر و دقیق بر روند اجرایی کسب‌وکارهای خانگی حوزه صنایع دستی هم‌اکنون و در آینده به صورت کامل انجام خواهد شد تا از تولید محصولات باکیفیت و اصیل اطمینان حاصل شود.

او با اشاره به مطالعات انجام شده برای شناسایی ظرفیت‌های بومی میراث فرهنگی منطقه بیان کرد: ما با دقت، مزیت‌های نسبی بهمئی را در حوزه‌هایی مانند تولید صنایع دستی مبتنی بر مواد اولیه طبیعی و ارگانیک شناسایی کردیم و مسیر را برای فعال‌سازی کارگاه‌های هنری هموار ساختیم.

تسهیل‌گر بنیاد علوی شهرستان بهمئی با ابراز خرسندی از رونق گرفتن بازار هنرهای سنتی ادامه داد: آنچه امروز در سطح شهرستان شاهدیم، رشد فزاینده درآمد خانوارهایی است که هنر دست خود را به محصولی تجاری تبدیل کرده‌اند و اکنون به صورت مستقیم به بازارهای استانی و نمایشگاه‌های صنایع دستی متصل شده‌اند.

نوری‌زاده در پایان با ترسیم چشم‌انداز روشن آینده این کارگاه‌های هنری گفت: هدف ما این است که این کسب‌وکارهای فرهنگی ظرف سه سال آینده به طور کامل از حمایت‌های دولتی مستقل شوند و به موتورهای خودگردان اقتصاد هنر و حافظان واقعی میراث فرهنگی در بهمئی تبدیل گردند.

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