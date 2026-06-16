۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۰

بخشدار مرکزی شهرستان گچساران:

تلاش‌ها برای اطفای حریق در ارتفاعات منطقه گردشگری گناوه لری گچساران ادامه دارد

تلاش‌ها برای اطفای حریق در ارتفاعات منطقه گردشگری گناوه لری گچساران ادامه دارد

بخشدار مرکزی شهرستان گچساران از آتش‌سوزی گسترده‌ای در ارتفاعات مشرف به روستای گردشگری گناوه لری از توابع بخش مرکزی گچساران خبرداد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا حمید نارکی امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۵با اعلام وقوع آتش سوزی در منطقه گناوه لری گچساران گفت: حریق از ظهر سه شنبه در کوه‌های گناوه لری آغاز شده و عملیات مهار آن با حضور نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، بسیج، گروه‌های مردمی و امدادی همچنان ادامه دارد.

بخشدار مرکزی شهرستان گچساران افزود: آتش در ارتفاعات مشرف به کوه گوهر و محدوده روستای گناوه شعله‌ور شده و به دلیل خشک بودن پوشش گیاهی، وزش باد، افزایش دما و صعب‌العبور بودن مسیرها، روند اطفای حریق با دشواری همراه است.

او با اشاره به ارزش بالای پوشش گیاهی منطقه اظهار کرد: این ارتفاعات زیستگاه گونه‌های ارزشمند جنگلی از جمله بلوط، بن، کلخنگ و بادام‌کوهی است و تلاش نیروهای عملیاتی بر جلوگیری از گسترش آتش به سایر عرصه‌های جنگلی و مرتعی متمرکز شده است.

نارکی اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های موجود برای کنترل آتش‌سوزی به کار گرفته شده و عملیات مهار حریق تا خاموش شدن کامل آتش ادامه خواهد

 

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کد خبر 1405032602445
علی پاک
دبیر مهدی ارجمند

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