به گزارش خبرنگار میراث آریا، بعدازظهر امروز ۲۴ خرداد ماه در جریان بازدید مشترک و ارزیابی میدانی مسئولان از زیرساخت‌های توریستی آبشار یاسوج به‌عنوان پایتخت طبیعت ایران، وضعیت خدمات‌دهی به مسافران و توسعه امکانات رفاهی مورد واکاوی قرار گرفت. این بازدید کلیدی با هدایت منوچهر محمدی، مدیرکل ستاد بحران استان کهگیلویه و بویراحمد و با همراهی سید مجتبی امیرحسینی مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد، با هدف ارتقای سطح ایمنی توریست‌ها و ساکنان بومی منطقه انجام شد و در جریان آن، شهرام ارجمند معاون عمرانی و امور زیربنایی شهرداری یاسوج به تشریح جامع دغده‌ها و چالش‌های مدیریت شهری در مسیر ارائه خدمات‌رسانی شایسته به گردشگران پرداخت.

شهرام ارجمند، معاون عمرانی و امور زیربنایی شهرداری شهر یاسوج، با اشاره به سوابق طرح‌های ایمن‌سازی برای حضور بی‌دغدغه گردشگران در این منطقه اظهار کرد: در سال‌های گذشته احداث کانال‌های هدایت سیلاب برای حفظ امنیت جانی مسافران در دستور کار ما قرار داشت و بخش زیادی از این پروژه‌ها در مناطق بالادست اجرایی شد، اما متاسفانه در مسیر اصلی آبشار و قلب تپنده گردشگری شهر با معضل تعدد معارضان روبه‌رو هستیم.

او با نشان دادن موقعیت جغرافیایی و بافت متراکم این جاذبه توریستی افزود: در شرایط فعلی هیچ فضایی برای لوله‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها در این قسمت وجود ندارد و هیچ‌کدام از مالکان نیز حاضر به عقب‌نشینی از حریم مسیر نیستند، به همین دلیل اجرای کامل شبکه کانال‌ها برای تامین امنیت مسافران همواره با مانع مواجه شده و به تعویق افتاده است.

ارجمند در خصوص وضعیت جاده‌های دسترسی و ترافیک کلافه‌کننده برای مسافران تصریح کرد: برای کاهش بار ترافیکی و رفاه حال توریست‌ها، یک جاده دسترسی از قسمت پارکینگ به ورودی جاده پارک جنگلی احداث شده است و اگرچه قابلیت استفاده دارد، اما هنوز برای تردد روان مسافران آسفالت نشده است.

معاون عمرانی شهرداری یاسوج با تاکید بر اهمیت مسیرهای مواصلاتی در جذب توریست ادامه داد: علاوه بر این، یک جاده برگشت نیز از مسیر رستوران سبز برای تسهیل تردد مسافران احداث شده است و عملیات روکش و لکه‌گیری آسفالت هر ساله انجام می‌شود، اما حجم بالای روان‌آب‌ها همواره باعث تخریب مسیر اصلی جاده توریستی آبشار می‌شود.

او با اشاره به اقدامات اخیر سازمان عمران شهرداری برای حفظ کیفیت و زیبایی مسیرهای گردشگری بیان کرد: روان‌آب‌های ورودی از یکی از خیابان‌های اصلی، همواره مصالح و گل‌ولای زیادی را به جاده آبشار سرازیر می‌کرد و زیبایی بصری و ایمنی مسیر مسافران را به خطر می‌انداخت، اما خوشبختانه طی روزهای گذشته عملیات جدول‌گذاری آن به اتمام رسید تا این معضل برای همیشه برطرف شود.

ارجمند با تاکید بر لزوم تناسب بودجه با حجم عظیم ورود توریست در ایام تعطیلات خاطرنشان کرد: استفاده‌کنندگان از این طبیعت زیبا صرفا ساکنین محلی نیستند و شاید تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد یا در نهایت ۳۰ درصد از جمعیت حاضران در آبشار را بومیان تشکیل دهند و غالب مراجعان، گردشگرانی از اقصی نقاط کشور و حتی خارج از کشور هستند.

این مقام مسئول با یادآوری اهمیت این منطقه به عنوان قلب تپنده توریسم استان کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: آبشار یاسوج یک نقطه ثقل استانی و فرا استانی در صنعت گردشگری است و خدماتی که شهرداری ارائه می‌دهد، بسیار فراتر از یک محدوده محلی است، لذا انتظار اینکه شهرداری به تنهایی تمام بار خدمات‌رسانی به مسافران را به دوش بکشد، انتظار مضاعفی است و نیازمند یک کار گروهی و تمام‌دستگاهی هستیم.

معاون عمرانی و امور زیربنایی شهرداری یاسوج با ارائه یک پیشنهاد اجرایی برای نجات این قطب گردشگری یادآور شد: از سایر نهادهای متولی تقاضا داریم تا اعتبارات ستاد بحران، منابع امور آب، میراث‌فرهنگی و منابع طبیعی تجمیع شود تا با یک اقدام جهادی، مشکلات زیرساختی این موهبت الهی برای توسعه توریسم و جذب حداکثری مسافر مرتفع گردد.

ا در پایان به دغدغه مهم زیست شبانه گردشگران و لزوم عرض‌گشایی معابر اشاره کرد و گفت: بحث روشنایی آبشار و ایجاد فضای امن برای شب‌گردی مسافران یک ضرورت انکارناپذیر است و تامین روشنایی معابر اصلی، محدوده گمرک، مسیر ورودی به سمت بیمارستان امام سجاد و پارک ساحلی، می‌تواند بخش عمده‌ای از نیازهای رفاهی گردشگران را برطرف سازد تا نام یاسوج همچنان به عنوان مقصدی امن و زیبا در ذهن مسافران باقی بماند.

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